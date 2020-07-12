انعدام الأكسيجين والمعدات الطبية يفجر احتجاجات بمستشفى بشار

احتج نهار امس العشرات من اطارات الصحة بولاية بشار ، اطباء ممرضين وصيادلة داخل مستشفى ولاية بشار للمطالبة بتوفير لوازم العمل بما فيها اافكسجين والمعدات الطبية وااددوية لضمان التكفل بالمرضى .

المحتجون الذين تجمهرو في وقفة احتجاجية داخل المستشفىى ناشدو وزير الصحة بالتدخل من اجل فك الحصار عنهم خاصة في ظل تنامي اادصابات بالكرونا بغية ضمان التكفل بالمرضى ، مؤكدين انهم سئموا تحمل المسؤولية لوحدهم ومواجهة المرضى بصدور عارية وايادي فارغة من التجهيزات وااددوية ، هذا وسبق هذا اا حتجاج احتجاجات لمواطنين امام مقر الولاية وكذا نزول لجنة تحقيق الى الولاية خلال اا سبوع الماضي لكن بدون اية نتيجة ما جعل الطواقم الطبية تخرج عن صمتها وتهدد بالاستقالة الجماعية .

محمد بن ترار