انطلاق مهرجان ولي عهد دبي للهجن

عبر مؤتمر صحفي اقامه نادي دبي لسباقات الهجن

الاعلان عن انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بالاحد

علي بن سرود: مكرمات حمدان بن محمد على أهل رياضة الآصالة لا تتوقف

أقام نادي دبي لسباقات الهجن، ظهر الخميس الثلاثين من يناير، مؤتمراً صحفياً بمقره بالمرموم، أعلن من خلاله عن إنطلاقة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الاصيلة، والذي يستمر من الثاني من فبراير وحتى الثاني عشر منه ، بمشاركة واسعة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من دول الخليج العربي. وتحدث من خلال المؤتمر الصحفي علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله احمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي، إكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات للمهرجان الذي يأتي تزامناً مع الإحتفالات بالذكرى الثانية عشر لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية عهد دبي. واضاف: في كل عام يتحفنا سموه بمبادراته المتفردة في كل المجالات، ومكرماته على أهل الهجن لا تتوقف، لذا تجدنا عاجزين عن شكره، ولن تساعدنا الكلمات أن نوفيه حقه.

وقال إبن سرود أن النسخة الحالية من المهرجان ستحتوي فقط على رموز بالنسبة لهجن أبناء القبائل، كاشفاً عن إجتماعات مكثفة شهدتها الفترة الماضية للجنة الاتحادية المشتركة لإدارة سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والتي تتكون بين نادي دبي لسباقات الهجن وإتحاد الإمارات، وتابع: التوجيهات صدرت لنا أن يكون التنافس بين المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال أشواط السيارات والاشواط النقدية.

وأبان المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن قيمة الجوائز النقدية للمهرجان تتجاوز 60 مليون درهم مضيفاً: كما ستكون هنالك 183 سيارة فاخرة يتم التنافس عليها من خلال المهرجان تتجاوز قيمتها 60 مليون درهم، أي أن القيمة الكلية للجوائز في المهرجان ستتجاوز 120 مليون درهم وهو رقم كبير يتوافق مع العدد الكبير للأشواط.

واعلن علي سعيد بن سرود عن طرح النادي مسابقة التصوير الفوتغرافي معلناً عن جوائز كبيرة لأصحاب المراكز الثلاثة الاولى فيها، كما أعلن إبن سرود عن انطلاق القرية التراثية بشكل متجدد، وأضاف: وسيشهد المهرجان الكبير إقامة مزاد الطف، وهو فعالية درجنا على تنظيمها سنوياً، ونتوقع أن يشهد تدافع الملاك من أجل إقتناء السلالات الفاخرة التي ستطرح من خلاله.

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تفاصيل المهرجان

يشهد مهرجان ولي عهد دبي إقامة 325 شوطاً، بواقع مائة وستة عشر شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ومائتين وتسعة شوطاً لهجن أبناء القبائل، وسيكون هنالك عشرون رمزاً مطروحة للتنافس بين هجن أبناء القبائل مناصفة بين رموز الاشواط المفتوحة ورموز أشواط الإنتاج. وتتوزع الرموز إلى إثنا عشر كأساً تحت مسمى (كأس ولي عهد دبي) تتنافس عليها البكار، وإثنا عشر بندقية للجعدان، وسيكون الخنجر حاضراً في شوطي الزمول المفتوح والإنتاج، وبالمقابل سيكون التنافس على أشده على سيف ولي عهد دبي في شوطي الحول المفتوح والإنتاج.

وستكون هناك 183 شوطاً يتنافس من خلالها المشاركون على سيارات فاخرة (نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، فورد ستيشن، كروز بيك أب)، بالإضافة إلى 122 شوط نقدي وخصصت جوائز مالية ضخمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في جميع أشواط المهرجان الكبير.

ويأتي توزيع اشواط المهرجان بواقع 65 شوطاً في سن الحقاقا بالنسبة لهجن أبناء القبائل، و33 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و40 شوطاً لأبناء القبائل، اما في سن الإيذاع فستقام 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و40 لأبناء القبائل، وستكون هناك 27 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و32 لأبناء القبائل، وبالمقابل سيشهد سن الحول والزمول إقامة 59 شوطاً بواقع 27 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و32 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

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الفلاسي يكشف عن موعد انطلاق القرية التراثية

أكد عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن انطلاق قرية المؤموم التراثية اعتباراً من يوم الاثنين الثالث من فبراير، وأبان الفلاسي أن القرية ستكون بالشراكة مع عدد من الجهات مضيفاً: اعددنا الكثير من المفاجآت لزوار القرية التراثية والتي نمسك عن الافصاح عنها في الوقت الحالي، وسنجعلها تتحدث عن نفسها في الايام المقبلة.

وكشف مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء أنهم قاموا بتوفير عدد (2 بص) لنقل السواح من دبي مول ومترو دبي مول إلى نادي دبي لسباقات الهجن والعكس، وذلك من أجل تسهيل المهمة بالنسبة لكل الاجانب الراغبين في التواجد بالمرموم لمتابعة المهرجان الضخم والذي قال الفلاسي أنهم يتوقعون خلاله توافداً ضخماً للسياح وأبان أنهم قاموا بالتواصل مع جميع الجهات والدوائر الحكومية بما في ذلك موقع فعاليات دبي وغيرها من المواقع المهمة التي تروج للفعاليات السياحية في دبي.