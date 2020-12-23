انطلاق فعاليات اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الأولىالوطني
عن سارة يوبي 812

قال اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين في كلمة القاها على هامش اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مؤكدا بان هذا اليوم جاء على خلفية تمسك الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة غير القابلة على التعدي
واضاف شنين بان تقرير مصير الشعب الصحراوي حق مكفول في ميثاق الأمم المتحدة و في مختلف المواثيق المعنية بحقوق الإنسان و يعبر على التزام الأمم المتحدة بضرورة تصفية الاستعمار و إنهاء الاحتلال اللاشرعي للأقاليم غير المحكومة ذاتيا

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