انطلاق فعاليات اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

قال اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين في كلمة القاها على هامش اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مؤكدا بان هذا اليوم جاء على خلفية تمسك الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة غير القابلة على التعدي

واضاف شنين بان تقرير مصير الشعب الصحراوي حق مكفول في ميثاق الأمم المتحدة و في مختلف المواثيق المعنية بحقوق الإنسان و يعبر على التزام الأمم المتحدة بضرورة تصفية الاستعمار و إنهاء الاحتلال اللاشرعي للأقاليم غير المحكومة ذاتيا