‏انطلاق عملية الإستفادة من ‎#قروض_بنكية ‎#حلال (إسلامية) للمواطنين ببنك ‎#BNA والشروع في إيداع الملفات للإستفادة 09 منتجات :

🔴️المرابحة لشراء مسكن

🔴️المرابحة للتجهيز

🔴️المرابحة للسيارات

🔴️ المرابحة للإجارة

🔴️الحساب الجاري الإسلامي

‎

🔴 #البنك الوطني الجزائري (BNA)، يكشف عن تفاصيل المعاملات #الإسلامية التي أطلقها مؤخرا، في مجال #المرابحة لشراء #سيارة:

🔸 يجب أن يقل عمر #الزبون عن 70 عاما

🔸 يملك دخلا ثابتا ومنتظما، أكبر من أو يساوي 40 ألف دينار #جزائري، أي 4 ملايين سنتيم

🔸 يختار #السيارة التي يرغب في شرائها، حيث يشتريها #البنك من الوكيل

🔸 يقوم البنك ببيعها للزبون بهامش #ربح متفق عليه مسبقا بسعر البيع، موزع على فترة تتراوح من1 إلى 5 سنوات، مع أقساط #شهرية ثابتة

🔴 #المزايا:

🔸 يصل سقف #التمويل إلى غاية 85 ٪ من سعر السيارة لمدة تتراوح بين 01 و 60 شهرا ، مع تحديد #هامش ربح تنافسي، وسرعة في معالجة #الملفات تصل إلى (05) خمسة أيام