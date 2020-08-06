انطلاق عملية الإستفادة من قروض بنكية حلال (إسلامية) للمواطنين ببنك BNA والشروع في إيداع الملفات للإستفادة 09 منتجات
انطلاق عملية الإستفادة من #قروض_بنكية #حلال (إسلامية) للمواطنين ببنك #BNA والشروع في إيداع الملفات للإستفادة 09 منتجات :
🔴️المرابحة لشراء مسكن
🔴️المرابحة للتجهيز
🔴️المرابحة للسيارات
🔴️ المرابحة للإجارة
🔴️الحساب الجاري الإسلامي
🔴 #البنك الوطني الجزائري (BNA)، يكشف عن تفاصيل المعاملات #الإسلامية التي أطلقها مؤخرا، في مجال #المرابحة لشراء #سيارة:
🔸 يجب أن يقل عمر #الزبون عن 70 عاما
🔸 يملك دخلا ثابتا ومنتظما، أكبر من أو يساوي 40 ألف دينار #جزائري، أي 4 ملايين سنتيم
🔸 يختار #السيارة التي يرغب في شرائها، حيث يشتريها #البنك من الوكيل
🔸 يقوم البنك ببيعها للزبون بهامش #ربح متفق عليه مسبقا بسعر البيع، موزع على فترة تتراوح من1 إلى 5 سنوات، مع أقساط #شهرية ثابتة
🔴 #المزايا:
🔸 يصل سقف #التمويل إلى غاية 85 ٪ من سعر السيارة لمدة تتراوح بين 01 و 60 شهرا ، مع تحديد #هامش ربح تنافسي، وسرعة في معالجة #الملفات تصل إلى (05) خمسة أيام