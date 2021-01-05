انطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم من العاصمة

انطلقت الثلاثاء من الجزائر العاصمة, الحملة الوطنية للتبرع بالدم , وستمتد على مدار السنة عبر كامل التراب الوطني, وتهدف إلى تموين المستشفيات والمراكز الصحية بكميات من هذه المادة الحيوية, في ظل انتشار جائحة كورونا .

وتأتي هذه المبادرة التي أشرف على انطلاقها وزير التجارة, كمال رزيق, وتنظمها الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين, بالتعاون مع الهلال الاحمر الجزائري و الكشافة الإسلامية الجزائرية, تحت شعار ” أتبرع بدمي …أنقذ حياة “, لتمويل المستشفيات و المراكز الصحية بهذه المادة الحيوية, خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وحسب المنظمين تأتي هذه الحملة تدعيما للوكالة الوطنية للدم ولضمان أحسن تكفل صحي بالمواطنين, خاصة اولئك المتواجدون بالمستشفيات لإجراء عمليات جراحية وهم بأمس الحاجة لقطرة دم