انطلاق حصص المراجعة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني “الباك والبيام” اليوم

شرعت المؤسسات التربوية اليوم الثلاثاء، عبر مختلف الولايات، في تقديم دروس الدعم للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والثانوي، وذلك بعد انقطاع عن الدراسة لأكثر من 6 أشهر .

ومن المنتظر أن يتلقى التلاميذ المعنيون بالمراجعة من حصص تدعيمية يتم من خلالها المراجعة الدروس التي تم التطرق إليها خلال الفصلين الأول والثاني، بهدف استرجاع دروسهم ومكتسباتهم القبيلة مع أساتذتهم.

ويبقى حضور التلاميذ اختياريا وليس إجباريا، شريطة أن يعمل مديرو المؤسسات التربوية على تطبيق البروتوكول الصحي طيلة فترة المراجعة لحماية التلاميذ والطاقم التربوي من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفق وزارة التربية الوطنية، فإن فترة المراجعة والمرافقة لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني البكالوريا والمتوسط تدوم من عشرة أيام إلى أسبوعين.