انطلاق تصوير المسلسل الدرامي الأسري “تيتا صبرة”

كشف المخرج الأردني رمزي الخاروف حصريا ليومية” الوسط “عن بدء تصوير مسلسل” تيتا صبرة” ، بطولة الفنانة رولا أبو خضرة، وسيناريو وحوار الفنانة والإعلامية المبدعة دعاء وعل، التي تعاقدت مؤخرا مع هذا المخرج العالمي لإنتاج أعمال حصرية إبداعية والذي يدخل في إطار التعاون الفني.

ويعتبر هذا المسلسل، حسب ما أكده رمزي الخاروف، من المسلسلات المهتمة بالأمثال القديمة وقصصها، حيث يطرحها للأطفال بطريقة فنية جديدة وسيكون هذا بمشاركة مجموعة من الأطفال، لين الخطيب، جوري وأمونة الرواضيه، ريان رمزي، ميرال سعيد، مضيفا بأن هذا الجزء سيتضمن عبارة عن 15 حلقة منوعة مملوءة بالأمثال العربية المشوقة.

كما أوضح المخرج العالمي ، أن شركة Lulu Art production for Cinema and Télévision هي التي ستتولى إنتاج هذا العمل الجديد الذي من المنتظر أن يحدث ضجة كبيرة في العالم العربي وهذا راجع للمواضيع التي يتناولها والتي تحمل في طياتها الكثير من الأحداث المشوقة.مع التحضيرات لمجموعة مميزة من الأعمال الفنية، مواكبة لجميع الفئات العمرية.

حكيم مالك