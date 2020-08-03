انطلاق تادية اليمين القانونية ل1251 طالب من الدرك الوطني متخرج ضمن الدفعة ال60 بسيدي بلعباس

أنطلق نهار اليوم على مستوى محكمة سيدي بلعباس وتحت إشراف النائب العام وبحضور رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عملية تأدية اليمين القانونية لطلبة الدفعة ال 60 لأعوان الشرطة القضائية المتخرجين من مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي وستستمر العملية إلى غاية 6 أوت 2020،

هذا وتعد الدفعة الستون لأعوان الشرطة القضائية احدى اكبر الدفعات من حيث عدد الطلبة والمقدر عددهم بـ1251 طالب متخرج،والذين تلقوا تكوينا تخصصيا وقانونيا يؤهلهم لحمل صفة عون شرطة قضائية، ما سيسمح لهم بممارسة مهامهم في الميدان القضائي، كما تلقى الطلبة جملةمن المعارف الخاصةباستعمال التكنولوجيات الحديثة، في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة الالكترونية التي عرفت تطورا كبيرا بفعل تطور الحقل المعلوماتبي.

محمد بن ترار