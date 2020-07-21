انطلاق باخرتي الطاسيلي و الجزائر 2 نحو سواحل اوروبا لاجلاء 2164 جزائري عالق بفرنسا واسبانيا

انطلقت مساء امس الثلاثاء كل من باخرة الطاسيلي وباخرة الجزائر 2 من السواحل الجزائرية نحو السواحل االاوربية الغربية من اجل اجلاء 2164 جزائري عالق باوربا منذ17 مارس الماضي.

هذا وقد انطلقت باخرة الطاسيلي نحو ميناء مرسيليا من اجل اجلاء 1364 شخص نحو السواحل الجزائرية حيث ينتظر ان تصل ميناء الجزائر يوم الخميس ، في حين انطلقت سفينة الجزائر 2 نحو ميناء آليكانت الاسبانية لاجلاء 800 شخص عالق باسبانيا ، حيث من المنتظر ان تحط الرحال بميناء وهران صبيحة يوم الخميس في حدود الساعة السابعة صباحا ، هذا ومن المنتظر ان يحول المرحلون للحجر بكل من وهران، عنابة، قسنطينة، الجزائر، بومرداس وتيبازة لمدة 14 يوما

م.بن ترار