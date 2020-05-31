انطلاق السداسي الثاني رسميا

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، في بيان لها، عن كل التفاصيل الخاصة بانطلاق السداسي الثاني، قبل تاريخ الثاني من شهر سبتمبر المقبل، منهية بذلك رزنامة الموسم الجامعي الحالي، الذي تعطل بفعل الوباء العالمي كورونا.

وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد تقرر وفق مراسلة الأمين العام لوزارة التعليم العالي، تحديد الفترة الممتدة، من 16 أوت إلى 18 سبتمبر المقبل، موعدا لإتمام المحاضرات الخاصة بالسداسي الثاني، في حين حددت، الفترة الممتدة من 20 سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر، موعدا لإجراء الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني، ما يعني 5 أسابيع من الدراسة والمراجعة.

أما فيما يتعلق بمداولات الدورة العادية، أوضح بيان الوزارة، بإنه قد تم تحديدها قبل تاريخ 18 أكتوبر المقبل بالنسبة للدورة العادية ، وهذا بهدف طبع شهادات النجاح للمتفوقين خلال الدورة العادية، وضمان الدخول الجامعي في نهاية أكتوبر.

وبخصوص الامتحان الاستدراكي الأول والثاني، فقد حدد من تاريخ 18 إلى 29 أكتوبر المقبل، بفارق أأسبوع بكل دورة، أما مداولات الدورة الاستدراكية، فقد تم تحديدها بتاريخ 16 نوفمبر المقبل، على أن يتم حفل التخرج، وتوزيع الشهادات في 2 نوفمبر 2020، للناجحين في الدورة العادية.، حسب ما أكده المصدر نفسه.

وبالموازاة مع ذلك، تم تحديد موعد الدخول الجامعي المقبل لسنة 2020-2021، لنهاية أكتوبر للسنة الثانية فما فوق، و15 نوفمبر للطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا 2019-2020.

وأضاف البيان ذاته، أن مناقشة مذكرات التخرج، بالنسبة للدورة الأولى العادية، فقد تقرر من 16 أوت إلى غاية 15 أكتوبر المقبل، بشرط رفع الحجر الصحي، وتقديم المذكرة في صيغتها النهائية نظري وتطبيقي، أما الدورة الثانية الاستدراكية، فقد حددت لها الفترة الممتدة، من 2 نوفمبر إإلى غاية 15 نوفمبر للدورة الثانية، مشيرة في السياق نفسه، أنه سيتم برمجة مناقشات مذكرات الماستر، وفق الرزنامة السابقة، بناءا على التعليمة الوزارية، الصادرة في 14 ماي 2020، والتي تحدد تاريخ إستئناف الأنشطة البيداغوجية، إاعتبارا من منتصف شهر أوت القادم، ويمكن تعديل هذه الرزنامة، بناءا على قرار السلطات المعنية، في حال رفع الحجر الصحي أو تمديده.

مريم خميسة