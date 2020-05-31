انطلاق السداسي الثاني رسميا

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، في بيان لها، عن كل التفاصيل الخاصة بانطلاق السداسي الثاني، قبل تاريخ الثاني من شهر سبتمبر المقبل، منهية بذلك رزنامة الموسم الجامعي الحالي، الذي تعطل بفعل الوباء العالمي كورونا.
وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد تقرر وفق مراسلة الأمين العام لوزارة التعليم العالي، تحديد الفترة الممتدة، من 16 أوت إلى 18 سبتمبر المقبل، موعدا لإتمام المحاضرات الخاصة بالسداسي الثاني، في حين حددت، الفترة الممتدة من 20 سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر، موعدا لإجراء الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني، ما يعني 5 أسابيع من الدراسة والمراجعة.
أما فيما يتعلق بمداولات الدورة العادية، أوضح بيان الوزارة، بإنه قد تم تحديدها قبل تاريخ 18 أكتوبر المقبل بالنسبة للدورة العادية ، وهذا بهدف طبع شهادات النجاح للمتفوقين خلال الدورة العادية، وضمان الدخول الجامعي في نهاية أكتوبر.
وبخصوص الامتحان الاستدراكي الأول والثاني، فقد حدد من تاريخ 18 إلى 29 أكتوبر المقبل، بفارق أأسبوع بكل دورة، أما مداولات الدورة الاستدراكية، فقد تم تحديدها بتاريخ 16 نوفمبر المقبل، على أن يتم حفل التخرج، وتوزيع الشهادات في 2 نوفمبر 2020، للناجحين في الدورة العادية.، حسب ما أكده المصدر نفسه.
وبالموازاة مع ذلك، تم تحديد موعد الدخول الجامعي المقبل لسنة 2020-2021، لنهاية أكتوبر للسنة الثانية فما فوق، و15 نوفمبر للطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا 2019-2020.
وأضاف البيان ذاته، أن مناقشة مذكرات التخرج، بالنسبة للدورة الأولى العادية، فقد تقرر من 16 أوت إلى غاية 15 أكتوبر المقبل، بشرط رفع الحجر الصحي، وتقديم المذكرة في صيغتها النهائية نظري وتطبيقي، أما الدورة الثانية الاستدراكية، فقد حددت لها الفترة الممتدة، من 2 نوفمبر إإلى غاية 15 نوفمبر للدورة الثانية، مشيرة في السياق نفسه، أنه سيتم برمجة مناقشات مذكرات الماستر، وفق الرزنامة السابقة، بناءا على التعليمة الوزارية، الصادرة في 14 ماي 2020، والتي تحدد تاريخ إستئناف الأنشطة البيداغوجية، إاعتبارا من منتصف شهر أوت القادم، ويمكن تعديل هذه الرزنامة، بناءا على قرار السلطات المعنية، في حال رفع الحجر الصحي أو تمديده.
مريم خميسة