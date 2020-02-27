انطلاق أول محاكمة لوزير العدل الأسبق الطيب لوح اليوم

تنطلق اليوم، أول جلسة لمحاكمة وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، بالبليدة، رفقة كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، ومدير الأمن الولائي للجزائر الأسبق نور الدين براشدي.

وحسب معلومات من محيط الملف، فإن الأمر يتعلق بالعقار الذي حصل عليه المدير الأسبق لجهاز الشرطة، عبد الغني هامل، بولاية البليدة، بطريقة غير شرعية عبر استعمال النفوذ والتأثير على أعوان الدولة وتواطؤ العدالة في زمن الطيب لوح.

ويواجه الطيب لوح، أربع تهم رئيسية تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية.