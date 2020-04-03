انطلاق أول رحلة من من مطار هواري بومدين

* مغادرة 4623 مسافرا مراكز الحجر الصحي ال21



انطلقت أول رحلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار هواري بومدين الدولي نحو مطار إسطنبول من أجل إجلاء أول فوج من الجزائريين العالقين بتركيا والبالغ عددهم 1788 جرائي منهم باحثين وأساتذة جامعين تم تحويلهم من المطار إلى إقامات جامعية قريبة منذ حوالي أسبوع من قبل السلطات التركية.

هذا ومن أجل التكفل الأمثل بهم وفي إطار الحجر الصحي الوقائي والاحترازي سيتم تحويل المرحلين إلى عدة فنادق ومنتجعات سياحية وذلك بعد إخضاعهم للمعاينة الصحية بالمطار ، هذا وحسب وزارة السياحة فانه من المنتظر تحويل 740 مواطنا نحو فندق مزفران بزرالدة و790 آخر نحو كل من فندق المرسى،فندق الرياض ،سيدي فرج (H3) فندق HZ والمركب الرياضي أديم ، في حين سيتم توزيع 258 مسافرا على كل من مركب المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج وفندق المطار بالدار البيضاء ، من جاب آخر غادر صبيحة الخميس المنصرم 4623 شخصا الحجر بعد قضائهم ال14 يوما على سبيل التحفظ في 21 مؤسسة فندقية بمختلف الولايات سياحية تحت العناية الصحية حيث تم إثبات 10 حالات فقط حاملة لفيروس كوفيد 19 08 منها تماثلت للشفاء.

هذا وقد تم الإفراج 648 مسافرا كانوا على مستوى مركز الأندلسيات للحجر الصحي بعد استكمالهم ال14 يوما الخاصة بالحجر الوقائي وتم تحويلهم إلى الميناء بواسطة حافلات خاصة لاستلام سياراتهم ال274 التي ظلت بالباخرة الجزائر 2 التي جاءوا على متنها وتم إخضاعها للتعقيم ، وتبين أن 214 مسافرا ينحدرون من وهران في حين ينحدر البقية من 37 ولاية من جانب آخر رفع الحجر التحفظي على 764 مغترب كانوا بفندق مزفران كما تم إجلاء باقي المسافرين من المنتجعات بالولايات الحدودية الشرقية التي دخلوها قادمين من تونس.



محمد بن ترار

