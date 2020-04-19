سجلت السلطات البريطانية خلال آخر 24 ساعة 596 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مستشفيات المملكة المتحدة ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في مستشفيات البلاد بلغت 16060 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بـ5850 حالة جديدة إلى 120067 إصابة.

Department of Health and Social Care ✔@DHSCgovuk As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April. 372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive. As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died. ٥٧٨ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٥٣٧ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وتمثل أرقام اليوم أدنى حصيلة وفيات يومية بسبب الفيروس في المملكة المتحدة منذ السادس من أبريل، غير أن عدد الضحايا الحقيقي قد يكون أكبر لكونه يضم حالات وفاة خارج المستشفيات.

وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن عدد الوفيات بسبب كورونا في دور رعاية المسنين البريطانية يتجاوز الـ7500.

وسجلت في المملكة المتحدة أمس 888 وفاة ناجمة عن كورونا.

المصدر: RT + رويترز