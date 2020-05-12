انخفاض مرتقب للأسعار الدواجن

قال المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن، محمد بطاوي، أمس، في تسويق مخزون من الدجاج، قدره 57 ألف قنطار، بسعر 250 دينار للكيلوغرام الواحد حيث أكد بطاوي، حسب مصادر إعلامية، أن هذه العملية جاءت لكسر أسعار الدجاج، التي ارتفعت إلى 360 دينار، خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أنه تم بالمناسبة تخصيص 51 نقطة بيع، على مستوى 23 ولاية، بما فيها العاصمة، البليدة، وهران، عنابة وقسنطينة وغيرها.

وأفصح المسؤول الأول عن “أوناب”، أنه إضافة على نقاط البيع الثابتة، تم تخصيص نقاط بيع متنقلة، عن طريق الشاحنات، تتنقل للأحياء السكنية عبر كامل التراب الوطني، لبيع الدواجن.

مريم خميسة