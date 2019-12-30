انخفاض في نمو الاقتصاد الجزائري وتقهقر في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات

بلغت نسبة نمو الإقتصاد الجزائري 1.2 بالمئة في الربع الثالث ل2019، مقابل 1.3 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

و قد عرفت مختلف القطاعات نموا لنشاطاتها خلال الفترة الممتدة من جويلية الى سبتمبر، باستثناء القطاع الفلاحي الذي تراجع ب3بالمئة مقارنة بنفس الفترة لعام 2018،حسب منشور الديوان المتعلق بالحسابات الوطنية خلال الربع الثالث من 2019.

وقد حقق قطاع المحروقات نموا ب1.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري،بعدما عرف تراجعا بنسبة 8.4 بالمئة خلال الفترة المماثلة ل2018.

بالمقابل،شهد نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تقهقرا حيث لم يتعدى 1.4 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة الجارية،بعدما بلغ 3.7 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.