انخفاض بسيط في عدد إصابات كورونا في السعودية بعد 3 قفزات قياسية

بعد سلسلة قفزات قياسية متتالية، سجلت المملكة السعودية، اليوم الأحد انخفاضا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19” تسجيل 2736 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2840 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 54752.