انجاز دراسات تقنية لترقية الموقع السياحي عين ورقة

استفادت منطقة عين ورقة السياحية مؤخرا من عدة عمليات موجهة خصيصا لترقية الموقع السياحي عين ورقة ببلدية عسلة جنوب ولاية النعامة من أجل توفير ظروف ملائمة لجلب المستثمرين، حيث استفادت هذه المنطقة التي تتوفر على خامات سياحية هامة إضافة إلى كونها منبع حموي يستقطب أعدادا معتبرة من الزوار والسياح من إعداد دراسة تقنية لترقية هذا الموقع السياحي من خلال تهيئة الأرضية وإنشاء مساحات خضراء به بالإضافة إلى ربطه بشبكة قنوات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وكذا تهيئة المسالك المؤدية إلى هذا الموقع هذه الدراسة تهدف إلى توفير آليات الاستقطاب السياحي لموقع عين ورقة واستغلال ما يتوفر عليه من إمكانيات طبيعية سيما منابع المياه الحارة التي تستعمل في التداوي والعلاج والفضاءات المحيطة به كالبحيرة القارية التي تأوي إليها مختلف الطيور الماكثة والمهاجرة والغابة المتحجرة ومحطات النقوش الصخرية والمغارات وجبال الملح والغاسول وسلسلة من المتحجرات والمستحثات التي تشهد على حقب زمنية و في هذا الشأن وهناك دراسة تقنية متخصصة أخرى ستساهم في حماية موقع عين ورقة السياحي ومحطة الرسومات الصخرية الموجودة هناك وهو المشروع المندرج في إطار تحديد الأوعية العقارية الموجهة للمستثمرين والتي ستتكفل بتسييرها الوكالة الوطنية للتنمية السياحية من أجل ترقية وحماية خمسة مواقع سياحية بالولاية وهي عين ورقة وحوض الدايرة و رويس الجير ومكثر وسيدي بوجمعة.

ابراهيم سلامي