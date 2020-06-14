انتهى مشكل المصاعد وبوكالة عدل

شرعت وكالة عدل في هذه الشهور الاخيرة بتكفل بالاصلاح عطب المصاعد عبر سكنات وكالة عدل حيث علمنا ان السيد بن علي محمد مدير فرع عدل لتسير العقاري باصلاح حوالي 300 مصعد الى جانب اقتناء 15مصعد جديد فيما شرع الفرع بتصلح مسكات السطوح.

شرعت وكالة عدل في هذه الشهور الاخيرة بتكفل بالاصلاح عطب المصاعد عبر سكنات وكالة عدل حيث علمنا ان السيد بن علي محمد مدير فرع عدل لتسير العقاري باصلااح حوالي 300 مصعد الى جانب اقتناء 15مصعد جديد فيما شرع الفرع بتصلح مسكات السطوح.

للاشارة فان مدير وكالة عدل طارق بلعريبي اعطى كل اهتمامه بالصيانة لعمارات وكالة عدل حيث يقوم بعملية تحسيس للحفاظ على المصاعد اامساحات الخضراء.