انتهاء نظام المزايدة و إجبارية إشهار الأسعار

* انتشار كورونا حال دون تخفيض سعر اللحوم



أكد وزير التجارة، كمال رزيق أن انتشار وباء كورونا حال دون تجسيد وعوده المتمثلة في توفير اللحوم الحمراء بأسعار تكون في متناول المواطن أي 800 دج موضحا أن أسعار المواد الغذائية لم تشهد ارتفاعا كبيرا مع انطلاق شهر رمضان الكريم , كما أعلن الوزير وقف العمل بنظام المزايدة في أسواق الجملة وإجبارية إشهار الأسعار أمام التجار.

وقال الوزير كمال رزيق لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن انتشار وباء كورونا حال دون الوفاء بالوعود المتمثلة في توفير اللحوم الحمراء بأسعار تكون في متناول المواطن حيث كان قد وعد بتسويق لحوم ب800 دينار للكيلوغرام غير أن الأمر بقي مجرد كلام , وأعترف في نفس أن مصالحه لا تتحكم في شعبة التوزيع بالنسبة للخضر والفواكه وكذا اللحوم الحمراء الأمر الذي يؤثر سلبا على الأسعار لافتا إلى أنه سيجري وضع ميكانيزمات لضبط الأسواق وتنظيمها بهدف وضع حد نهائي للفوضى التي تعرفها خاصة ماتعلق بالتوزيع وبعد ان أكد أن منتجي الطماطم والقرعة فقط من سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار تزامنا مع الشهر الفضيل بسبب الإقبال الكبير على هاتين المادتين اللتان كانتا محل مضاربة جدد التأكيد على ضرورة معاقبة التجار المضاربين.

وفي نفس السياق وبهدف مواجهة الفوضى التي تعرفها أسواق الجملة، دعا وزير التجارة إلى ضرورة أخلاقة العمل التجاري كاشفا في السياق أنه أسدى أوامر للمراقبين بوقف العمل بنظام المزايدة في أسواق الجملة وإجبارية إشهار الأسعار أمام التجار.

من جهة أخرى أوضح وزير التجارة إلى أن الهدف الذي يجري العمل عليه حاليا بالتنسيق مع عدد من الوزارات هو تقليص فاتورة الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المواد التي لا يمكن إنتاجها محليا.

باية ع