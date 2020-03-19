انتكاسة تاريخية لأسعار النفط .. البرميل بـأقل من 22 دولار!

سجلت أسعار النفط، اليوم، انتكاسة تاريخية بسقوط حر تحت سقف 22 دولار للبرميل، بسبب تداعيات حالة الركود نتيجة تفشي فيروس “كورونا”.

وفي تمام الساعة 04:45 صباحا بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط “نيمكس” تسليم أفبريل المقبل بنسبة 0.05% لتتداول عند مستويات 22.29 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 22.30 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 20.37 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم ماي القادم 7.98% لتتداول عند 25.18 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 27.19 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.88 دولار للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.56% إلى 101.36 مقارنة بالافتتاحية عند 100.79، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 101.16.

ويأتي ذلك، في انتظار الزيادة المرتقبة في الإنتاج، التي أعلنت عنها “أرامكو” السعودية، لتتجاوز مستويات 10 مليون برميل يومياً خلال الشهور المقبلة.