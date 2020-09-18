انتشال جثث 05 أطفال وامرأة بسواحل مستغانم

البحث جار عن 13 آخرين

توقيف مجموعات مكونة من 155حراقا

عاشت السواحل الغربية من مستغانم إلى عين تموشنت نهاية أسبوع مأساوي من خلال انتشال 05 جثث لحراقة بكل من مستغانم وعين تموشنت واختفاء 30 آخرين في عرض البحر في حين تم توقيف أكثر من 100 حراق بالسواحل الغربية وتفكيك شبكة لتهريب الحراقة على رأسهم مغربي.

من طرف أحد الحراقة يطلب فيه النجدة رفقة مرافقيه الذين كانوا على متن زورق تعرض للعطل و الثقب بعرض البحر قرب جزيرة حبيباس نتيجة اصطدامه بصخرة كان على متنه 23 شخص من بينهم المتصل.

ففي ولاية عين تمشنت نجحت عناصر خفر السواحل لمينائي بوزجار و بني صاف بمعية مصالح الأمن الولائي من إنقاذ 17 شخص من بينهم رعية سورية قاصرة وانتشال جثتي سيدة تبلغ من العمر 30 سنة وطفلة قاصرة من جنسية سوية فيما لايزال البحث على البقية ، بعدما تبين أن القارب الذي كان يقلهم يضم 23 شخص وحدث به ثقب على خلفية اصطدامه بصخرة غرب جزيرة حبيباس ناحية بوزجار ، وتقدم احدهم بتقديم نداء النجدة إلى مصالح الأمن الوطني ، وبمستغانم انتشلت عناصر خفر السوحل جثث 04 أطفال تتراوح أعمارهم مابين 3 و07 سنوات يشتبه أنهم كانوا ضمن قوائم الحراقة وانقلب زورقهم ، وبوهران تمكنت عناصر خفر السواحل بتوقيف 92 حراقا نهاية الأسبوع من توقيف 92 حراقا في عمليتين منفصلتين اين كانوا يقومون بعملية تمشيط السواحل الغربية حيث تم ملاحقة 04 زوارق وتوقيف 92 حراق من بينهم منظموا الرحلة كما تم تفكيك شبكة لتهريب البشر يقودها مغربي وتوقيف ر46 شخصا منهم مغاربة وتم الوصول إلى رؤس العصابة التي كانت تعمل على تهريب الحراقة المغاربة وإيوائهم في احد المنازل في بلقايد بوهران ، في حين لاتزال التحقيقات جارية للبحث عن 10 حراقة اختفوا بعرض البحر منذ 48 ساعة.

محمد بن ترار