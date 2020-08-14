انتشال جثة غريق بشاطئ الرميلة والبحث عن أخرى بشاطئ بن مهيدي بسكيكدة

تمكن مواطنون الجمعة من انتشال جثة شخص توفي غرقا بشاطئ الرميلة ببلدية المرسى بسكيكدة فيما يتواصل البحث عن جثة شخص آخر غرق بشاطئ العربي بن مهيدي حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تحويل جثة الضحية المتوفى بشاطئ الرميلة و البالغ من العمر 17 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة من قبل عناصر الحماية المدنية فيما تم تسخير 3 غطاسين و عدد من عناصر الحماية المدنية و كذا غطاسين متطوعين من مختلف نوادي الغطس بسكيكدة للبحث عن الضحية الثاني البالغ من العمر 15 سنة و المنحدر من ولاية سطيف و الذي غرق بالمركز رقم 5 بشاطئ العربي بن مهيدي

ب.ع