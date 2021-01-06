انتشال جثة شخص متعفة بساحل زموري

انتشل عدد من الصيادين صباح الأربعاء بساحل ميناء زموري البحري, شرق بومرداس, جثة في درجة متقدمة من التعفن يجهل هويتها, حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بخلية الاعلام بهذا الجهاز بالولاية, الملازم الأول حسين بوشاشية أن مصالح الحماية المدنية ببلدية زموري تدخلت في حدود الساعة ال 10 من صباح الأربعاء لأجل نقل جثة, من جنس ذكر, في درجة متقدمة من التعفن, انتشلها عدد من الصيادين بعرض البحر على مستوى ميناء زموري البحري وأضاف أن الجثة قد نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفيي الثنية و أن تحقيقا قد فتح بغرض تحديد هويتها