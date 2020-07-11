انتخب قيادة جديدة قديمة برئاسة بلعسل مؤتمر استثنائي دون مفاجئات وخطوات مستقبلية صعبة تواجه الأفافاس

انتهى المؤتمر الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية أمس الأول دون أي مفاجئات تذكر حيث أفرزت الانتخابات الأعضاء الخمسة الذين يشكلون الهيئة الرئاسية الجديدة للحزب بقيادة أمينه الوطني الأول الحالي حكيم بلعسل رفقة كل من سفيان شويخ, محمد حاجي, ابراهيم مزياني ونورة طواهري فيما يبقى الحزب في مواجهة خطوات مستقبلية صعبة لاسيما ماتعلق برهانات إعادة رص صفوفه بعد هزات وانشقاقات منذ مشاركته في تشريعيات 2012 الى جانب إعادة انتشاره وتحضير مؤتمر جامع وتحضير نفسه لمواعد انتخابية قادمة .

عكس ماكان متوقعا في الكواليس انتهى المؤتمر الاسثتنائي لجبهة القوى الاشتراكية المنعقد أمس الأول الجمعة بفندق مزافران بزرالدة دون أي مفاجئات تذكر حيث رجحت الانتخابات فوز القائمة التي يراسها الأمين الوطني الأول الحالي حكيم بلعسل ب182 صوتا مقابل 143 صوتا لقائمة حسين جداعي العائد الى صفوف الحزب بعد غياب طويل عن الأنظار حتى قبل وفاة زعيم ومؤسس الحزب حسين أيت أحمد , وبهذه الخطوة يكون أول حزب معارض بالجزائر الذي تأسس سنة 1963 قد شرعن قيادته الحالية بمؤتمر اسثتنائي من شانه ان تعيد الهدوء والاستقرار نوعا ما الى صفوفه , غير ان الحزب تنتظره مراحل مستقبلية صعبة جدا بإجماع الكثير من العارفين بخباياه منها رهان إعادة ترميم بيته الذي عرف هزات عديدة وانشقاقات متتالية منذ مشاركته في تشريعيات 2012 والاطاحة بكريم طابو من على رأس الحزب الذي كان يدير شؤون الحزب بالجزائر اثر تواجد رئيسه ومؤسسه في منفاه الاختياري بلوزان السويسرية منذ سنوات التسعينيات ومن الرهانات التي يواجهها الأفافاس قبل مؤتمره الجامع القادم العمل على إعادة كوادر الحزب وبعض قياداته الذين رموا منشفة الحزب على غرار القيادي والبرلماني السابق علي لعسكري والسيناتور مستشار الأمين الأول محمد حاج جيلاني وكذا رابح منعوم واخرون الى جانب العمل على إعادة انتشار الحزب في كل ربوع الوطن خاصة في عقر داره منطقة القبائل وهي مهمة صعبة لاسيما أمام ظهور موجة شعبية مقاطعة للأحزاب السياسية والتي تجلت في الحركة الشعبية التي انطلقت شراراتها في 22 فيفري الفارط وحققت مكاسب عزت عن تحقيقها الأحزاب بصفة عامة وأحزاب المعارضة بصفة خاصة ولعل أهمها الإطاحة بمشروع العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وجر رموز نظامه الى سيف العدالة , كما يبقى الرهان الأكبر والأهم على الصعيد الداخلي للحزب هو توفيق القيادة الرئاسية الجماعية الجديدة المنقبة عن المؤتمر الاستثنائي في جمع وحدة كلمة الحزب ولم شمله في ظل غياب كاريزمة سياسية قادرة على خلافة الراحل حسين أيت أحمد

عطار ب