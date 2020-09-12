انتخاب عبد الرحمن حماد رئيسا جديدا للجنة الأولمبية الجزائرية

ج.ن

انتخب منذ قليل البطل الأولمبي السابق عبد الرحمن حماد، رئيسًا جديدًا للجنة الأولمبية الجزائرية، ويعدّ حماد (43 عامًا) الرئيس الـ14 للهيئة الأولمبية منذ إنشاءها سنة 1963.

ودون مفاجآت، جرى انتخاب حماد الذي استبق سمية فرقاني النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني والحكمة الدولية الأولى في كرة القدم، ومبروك قربوعة الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للدراجات، فيما انسحب سيد علي لبيب وزير الشباب والرياضة السابق قبل الاقتراع.

وظلّ حماد يشغل منصب النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية إبّان عهد بيراف، بعد مسار رياضي حافل طبعه بافتكاكه برونزية مسابقة القفز العالي في أولمبياد سيدني 2000.