انتخاب الجزائر بالإجماع في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد

انتخبت الجزائر بالإجماع عضوا في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد لعهدة عامين 2021-2022

و جرت الانتخابات خلال أشغال الجمعية الثامنة عشرة للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي عقدت في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 و يتمثل دور هذه اللجنة التي تضم تشكيلتها الحالية الجزائر وإكوادور وتايلاند والسويد في دعم الدول الأطراف في جهودها التي تبذلها على المستوى الوطني من خلال تقديم توصيات لا سيما بشأن التقدم والإنجازات المسجلة والصعوبات التي يتعين حلها من أجل تعزيز المساعدة للضحايا كما يشارك أعضاء هذه اللجنة في لجنة التعاون المكلفة بمراقبة الأنشطة المدرجة في إطار تنفيذ الاتفاقية.

و من خلال هذا الانتخاب تعترف الدول الأطراف بالدور الرائد للجزائر في مكافحة الألغام المضادة للأفراد و في التكفل بالضحايا منذ حرب التحرير الوطنيةوللتذكير دخلت اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد حيز التنفيذ في الجزائر في 9 أبريل 2002. و منذ فتح باب التوقيع عليها سنة 1997 عرفت الاتفاقية مصادقة و انضمام ما لا يقل عن 164 دولة

باية ع