انتحار رئيس الأمن الحضري الثامن ببجاية بسلاحه الفردي

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الاثنين, أن رئيس الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية أقدم على وضع حد لحياته بواسطة سلاحه الفردي لأسباب لم يتم تحديدها بعد

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه ب”تاريخ الاثنين على الساعة 12:30 أقدم موظف برتبة عميد شرطة, رئيس الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية على وضع حد لحياته بواسطة سلاحه الفردي لأسباب لم يتم تحديدها بعد, والتي سيكشفها تحقيق النيابة المختصة إقليميا

وأكدت المديرية العامة للامن الوطني في بيان لها أن أي جديد حول هذه المأساة التي أصابت عائلة المرحوم والأسرة الشرطية يكون محل بيان يصدر عن السلطة المختصة