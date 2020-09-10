انتحار أب ل 3 أطفال شنقا بعين الحجر

البويرة

اهتزت صبيحة الخميس قرية رحيمات التابعة لبلدية عين الحجر غرب عاصمة ولاية البويرة على وقع فاجعة وضع شخص يبلغ من العمر 44 سنة و أب ل 3 أطفال حدا لحياته بطريقة بشعة ، حيث وجد معلقا بحبل إلى شجرة زيتون في حقل غير بعيد عن منزله العائلي لأسباب تبقى مجهولة لحد الآن ، وتكفل أعوان الحماية المدنية لنقل الجثة إلى مستشفى “محمد بوضياف” بمدينة بالبويرة لعرضها على عملية التشريح فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة الأليمة التي خلفت جو من الحزن والاسى بالمنطقة ، والجدير بالذكر تعتبر هذه الحالة الثالثة في شهر واحد بولاية البويرة ما يستدعي دق ناقوس الخطر من استفحال هذه الظاهرة المشينة .

أحسن مرزوق