امضاء برتوكول اتفاق متعلق بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني بين وزارتي البريد و ووزارة السياحة

تم اليوم امضاء برتوكول اتفاق متعلق بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني في إطار التعاون و الشراكة و النتسيق بين وزارتي البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بالمركب السياحي بسيدي فرج.

حيث قامت السيدة باية حنوفي المديرة العامة بالنيابة تحت إشراف السيد وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية السيد ابراهيم بومزار، بامضاء برتوكول الاتفاق الذي بمقتضاه سيتم تعميم استخدام الخدمات النقدية الرقمية لبريد الجزائر، استخدام اجهزة الدفع الالكتروني و كذا خدمة بريد Pay، على مستوى المركبات السياحية و مرافقها في اطار اتاحة الخدمات المالية الرقمية للزبائن و تسهيل عملية الدفع على الزبائن لقاء الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الفندقية.