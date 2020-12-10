امريكا…الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين

تراجع الذهب، اليوم الخميس، بعد عمليات بيع مكثفة شهدها في الجلسة السابقة، مع استمرار الضبابية فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1835.40 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش، بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5 بالمئة أمس الأربعاء.

فيما استقر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولار للأونصة.

وقال لاكلان شو، رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى “بنك أستراليا الوطني”، إن “الذهب يواجه صعوبات بسبب إحباط الأسواق من عدم قدرة النواب في الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مالي (بشأن التحفيز المالي) كانت تتوقعه”.

وأضاف: “قد نشهد تغيرا في النظام بأسواق الذهب في ظل ضعف ارتباطها بالعائدات الحقيقية، بسبب استمرار اتجاه المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة، مما يخلق آفاقا زاخرة بالتحديات للملاذات الآمنة مثل الذهب”.

وينتظر المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية المقرر صدوره الساعة 12:45 بتوقيت غرينيتش، ويتوقع أن يكشف عن إجراءات تحفيز نقدي جديدة، كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية المقرر أن تصدر في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

المصدر: رويترز