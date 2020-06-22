امتحان جديد لترامب

بقلم: احسن خلاص

يشبه ما يمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية هذا العام امتحانات نهاية السنة عشية الامتحان الأخير الذي ينتظره في 3 نوفمبر القادم فقد اجتمعت ضده ظروف وأحداث لم تكن في الحسبان من تفشي قياسي لوباء كورونا إلى الاحتجاجات التي عمت أغلب الولايات ضد العنصرية وها هو اليوم يواجه امتحانا جديدا أسئلته في كتاب يشرع في توزيعه اليوم، كاتبه ليس إلا مستشاره للأمن القومي السابق جون بولتون الذي افتك قرارا من المحكمة يسمح له بنشر الكتاب بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده ترامب بتهمة نشر أسرار البيت الأبيض الذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي هذه المصائب على ترامب في الوقت كان يعتمد على سنة 2020 ليجري بعض العمليات الجراحية التجميلية على صورته المهزوزة داخليا وخارجيا وهو الذي ما انفكت الفضائح تلاحقه منذ أول يوم جلس فيه على كرسي الرئاسة. لقد حولته هذه المصائب إلى موقع الدفاع بعدما ظل مهاجما شرسا ومشاكسا على جميع الجبهات، مصائب على حدتها وكثرتها لم تتحول بعد إلى فوائد للمرشح الديمقراطي جون بايدن إلا في الولايات التي دأب فيها الديمقراطيون على التقدم في استطلاعات الرأي.

وبالرغم من حدة أزمة وباء كورونا حيث احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في عدد الإصابات بالفيروس والمتوفين منها إلا أن ترامب فضل أن يظل متخبطا ومتناقضا مضطربا من أن يفكر في استراتيجية واضحة ومنسجمة لمواجهة الأزمة الصحية وأن يجد تلك الصيغة السحرية التي تقي المواطن الأمريكي من المهالك ولا تفرط في الاقتصاد الأمريكي المهدد بالركود في الوقت الذي بدأت الصين تستعيد عافيتها بعد أن تخلصت مبكرا من الوباء. ولم يجنح ترامب إلى منافسيه الديمقراطيين لعله يعثر معهم على خطة وطنية تنال الإجماع ولم يعمل بالتقاليد المتعارف عليها بأن يستشير الرؤساء السابقين لمواجهة الكارثة التي حلت بالبلد. ظل ترامب يعد الأمريكيين بقرب ولادة اللقاح المضاد لكوفيد ويمنيهم ولم يكن يعدهم إلا غرورا.

ولم يخرج من دوامة كورونا حتى اجتاحته أزمة جديدة انتقلت به من الأزمة الصحية إلى أزمة أخلاقية هزت المجتمع الأمريكي بعد أن اندلعت احتجاجات عارمة عمت أكبر الولايات الأمريكية ضد الميز العنصري بعد حادثة مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض. لقد أثارت مواقف ترامب المترددة في إظهار التعاطف مع فلويد ونزعته النرجسية ردود أفعال لا تقل ضراوة من ردود الفعل على حادثة القتل ذاتها. لقد استنهضت الرؤساء السابقين مثل أوباما ضد سياسة ترامب التي حرضت على العنف وعمقت الفوارق في المجتمع الأمريكي وصارت تقدم صورة قاتمة عن القيم الأمريكية المعادية للانسانية والحضارة. وزاد الانتشار المخيف لوباء كورونا في أوساط السود ومن على شاكلتهم من الألوان والأجناس غير البيض من قلق الأمريكان من فترة رئاسية يعدها الخبراء من أسوأ الفترات التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي جون بولتون ليعمق هموم ترامب ويزيد من مخاوفه من الفشل في تولي فترة رئاسية ثانية أمام منافس لم يكن بالقوة التي يهابها ترامب وهو الذي رسم لنفسه صورة الذي لا يوقفه شيء ولا يهاب أحدا في ذهن الناخب الأمريكي.

اشتغل جون بولتون مستشارا للأمن القومي لدى ترامب لأكثر من سنة قبل أن يستغني عنه بتغريدة عابرة على موقع تويتر. برر ترامب لاحقا إقالته بولتون بأن توصياته المتطرفة كادت تدفع بأمريكا نحو مستنقعات حرب هي في غنى عنها ونقل عن ترامب قوله أنه لو استمع لبولتون لخاض حربا عالمية سادسة. واغتنم بولتون الفضيحة التي وقع فيها ترامب وكادت تعرضه للعزل بسبب مساومة أوكرانيا في صفقة سلاح مقابل الكشف عن تحقيقات بشأن نشاطات تجارية مشبوهة لنجل منافسه جون بايدن قد تفيده في حملته الانتخابية، اغتنم هذه الفرصة ليطفو على السطح ويتهم رفيقه الجمهوري بالفساد واستغلال النفوذ لأغراض شخصية وانتخابية في كتاب رفضه البيت الأبيض بحجة أنه يذيع أسرارا تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية ووصل رفض الإدارة الأمريكية إلى حد رفع دعوى قضائية ضد نشر الكتاب غير أن هذا الأخير أخذ طريقه للتوزيع في المكتبات وهو ما قد يثير متاعب جديدة لترامب، هذه المرة مع شركائه من رؤساء الدول فضلا عن تأكيد تورطه في فضائح فساد واستغلال نفوذ امتدت إلى السياسة الخارجية.

وإن كانت السياسة الخارجية الأمريكية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من التأثير على الناخب الأمريكي إلا أنه هذا الكتاب الذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية قد يعيد إلى الأذهان الاتهامات التي أثارها الديمقراطيون ضد تورط روسيا في توجيه الانتخابات الأمريكية تجاه فوز دونالد ترامب وها هو ينهي الفترة الرئاسية الأولى بالاستقواء بطرف أجنبي ضد منافسه في الاستحقاق المقبل.

ويبقى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الأكثر إثارة للجدل في تاريخ أمريكا وقد أعاد إلى الأذهان فضائح نيكسون وريغان لكن بنكهة جنونية إذ سيحتفظ التاريخ برئيس لا يمكن لأحد توقع أفعاله وردود أفعاله ويتخذ قرارا في الصباح ليعلن عكسه في المساء وتعارضت قراراته مرارا مع مؤسسات سيادية. في انتظار التأثير الذي سيفرضه كتاب بولتون على مسار ترامب لتجديد عهدته في البيت الأبيض وقبل ذلك توعد ترامب خصمه الجديد بأنه سيدفع ثمنه غاليا لتجاوز عقد العمل بينه وبين ترامب بنشره أسرار محادثاته معه. في انتظار حلقات جديدة في مسلسل ترامب الطويل.