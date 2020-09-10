امتحان بديل للطلبة الجامعيين الذين غابوا عن امتحان السداسي الثاني بسبب ظروف قاهرة

سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء امتحان بديل للطلبة الذين غابوا عن امتحانات السداسي الثاني بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، بسبب ظروف قاهرة، تزامنا مع ما تعيشه البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.

وفي مراسلة موجهة من العام بالوزارة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال مع مدراء المؤسسات الجامعية، أوضحت أنه يمنح الحق للطلبة الذين غابوا عن هذه الامتحانات لظروف قاهرة الاستفادة من إجراء امتحان بديل يتم تنظيمه وتحديد شكله من قبل الفرق البيداغوجية بالتنسيق مع الهيئة الإدارية المعنية.

ويأتي ذلك عملا بأحكام القرار رقم 633 المؤرخ في 26 أوت 2020 الذي يحدد الأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم و التسيير البيداغوجيين والتقييم وانتقال الطلبة في ظل فترة كورونا بعنوان السنة الجامعية 2019-2020.