“اليويفا” يصدر بيانا بشأن مصير البطولات في أوروبا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA بيانا اليوم الخميس بشأن مصير البطولات المحلية والقارية في أوروبا هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال اليويفا في بيان على موقعه الرسمي: “في ضوء التطورات الجارية بشأن انتشار فيروس كورونا، دعا الاتحاد اليوم ممثلين عن الاتحادات الأعضاء الـ55، ورابطة الأندية الأوروبية والدوريات والنقابة الدولية للاعبين المحترفين، لحضور اجتماع بالفيديو يوم الثلاثاء 17 مارس لمناقشة استجابة الكرة الأوروبية للأزمة”.

UEFA ✔@UEFA In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak. Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020. Full statement: ٦٬٦١٨ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٤٬٣٨٥ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

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وأضاف: “ستشمل المناقشات جميع المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك يورو 2020، وسيتم إجراء المزيد من الاتصالات بعد الاجتماع”.

وقتل الفيروس، الذي بدأ ظهوره في الصين في آواخر العام الماضي، أكثر من أربعة آلاف شخص وأصاب حوالي 120 ألف شخص حول العالم وتسبب في تأجيل العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية.

المصدر: وكالات