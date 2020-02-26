اليد على الزناد و الانسداد يدفع نحو الأسوأ

أكد السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر،انه في حال فشل كل الحلول السياسية ستستخدم بلاده كل الوسائل الشرعية المتاحة لتحرير وطنهم وتقرير المصير ،مشيرا أنه لم يبق أمامهم سوى التصعيد، واستعمال كل الوسائل، بما في ذلك العمل المسلح.

واستنكر الممثل الدبلوماسي خلال استضافته في يومية الوسط التماطل والتأجيل المتكرر الذي أدى إلى حالة انسداد وحذر من استمرار الوضع الذي لا يؤدي إلى الانفراج بل إلى التصعيد.

كما تأسف القادر طالب عمر، لعدم تحرك منظمة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية اتجاه تصرفات المحتل المغربي رغم أنها شكلت خرقا صارخا للشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية.

و أشار عبد القادر طالب عمر، إلى تصرفات و تضييقات تمارس على الصحراء الغربية بغرض عدم الوصول إلى حل وقال أن الأخيرة تمثل خرقا سافرا للقانون الدولي ، و من بين العراقيل قال الدبلوماسي أنه منذ استقالة المبعوث الأممي، هورست كوهلر، لم يتم تعيين أي مبعوث آخر حتى الآن.

وأضاف ممثل الدبلوماسية الصحراوية في ذات السياق أن العراقيل المغربية، المدعومة من فرنسا بالدرجة الأولى، مع تصعيد مغربي يتمثل في تنظيم أنشطة رياضية وسياسية، ودعم فتح قنصليات في الأراضي المحتلة، إضافة إلى الطرف الاسباني الذي غير موقفه.

و أكد الدبلوماسي الأممي أن الدولة الإسبانية ما زالت تتحمل مسؤولية كبيرة، كونها إلى حد الساعة القوة المديرة المسؤولة عن وضع حد لمسار تصفية الاستعمار،وأوضح أن لقانون الدولي لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في انتظار تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي اعتبره الحل الوحيد لحل الأزمة .

وحول الخيارات المتاحة أمام الشعب الصحراوي لمواجهة الانسداد ، وقال السفير الصحراوي نحن نقوم بإبلاغ الرأي العام الدولي والدول المؤثرة وأيضا الاتحاد الإفريقي، بخطورة الوضع، معربا عن تقديره للاتحاد الأفريقي الذي لم يغير موقفه رغم عودة المغرب إلى عضويته، ويفرض عضويتنا على الشركاء الدوليين، مثل اللقاءات التي يعقدها مع اليابان، والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والتي شهدت تواجد دولتنا، وهو مطالب ببذل مجهود أكبر بصفته شريكا في الحل الأممي.

و من جانب آخر في رده عن سؤال حول الوضع الإنساني و المساعدات في الصحراء الغربية أكد السفير الصحراوي أن اللاجئون الصحراويون يتعرضون لقطع الأرزاق و أوضح ان المغرب ينهب ثروات الصحراء الغربية بدون شرعية رغم الإدانات الدولية كما كشف عن تقييم الموارد الموجهة للدعم الإنساني ووجدنا تأخر كبير في الإعانات الموجهة للدعم الإنساني وفي ذات الصدد كشف السفير ان الهلال الأحمر يعمل مع الشركاء لتغطية هذا العجز.

وفي السياق ذاته تطرق السفير إلى التضييق الذي يتعرضون له وقال أن هناك انتهاكات كبيرة في المناطق المحتلة، مع غلقها على المراقبين الدوليين بشكل مستمر، لمنع العالم من معرفة ما يحدث هناك.

وبخصوص تصريحات كاتب الدولة الاسباني خلال لقائه الوزيرة الصحراوية للشؤون الاجتماعية و حقوق المرأة قال الدبلوماسي الأممي أن وقع هذه الضربة كان موجعا للمغرب مما جعلها تحتج لدى نظيرتها الإسبانية.

وأضاف ذات المتحدث أنه حتى وإن سارعت الحكومة الإسبانية، لتدارك الموقف لعدم إغضاب المغرب الذي احتج ولم يتقبل اللقاء ،وقولها إن ما تم نشره لا يمثل موقف الحكومة مدريد، وأن موقف إسبانيا لم يتغير باعتباره سياسة دولة، فإن القضية الصحراوية حققت مكسبا دبلوماسيا هاما.

ومن جهة أخرى، عبر السفير الصحراوي عن ارتياحه التام لنوعية العلاقات التي تجمع الصحراء الغربية بالجزائر، وللمواقف الصريحة والواضحة للجزائر شعبا وحكومة.

ف.نسرين