اليابان تبحث عن أرضية للاستثمار في قطاع السيارات بالجزائر

أعلن سفير اليابان بالجزائر، كازويا أوقاوة، أن بلاده تبحث عن الاستثمار في قطاع السيارات بالجزائر.

وقال ممثل الدبلوماسية اليابانية بالجزائر، لدى استقباله من قبل رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، إن بلاده حريصة على دعم الجهود الرامية للارتقاء بالتعاون الثنائي واستغلال فرص الاستثمار في الجزائر وتجسيد مشاريع الشراكة في عدة مجالات، لاسيما صناعة السيارات.

من جانبه، جدد رئيس لجنة الخارجية بالغرفة السفلى للبرلمان، عبد اللاوي، اهتمام الجزائر بتحفيز المتعاملين اليابانيين للاستثمار في مختلف الميادين، موضحا أن الجزائر “تتطلع للاستفادة من خبرات أصدقائها وشركائها لتنويع مصادر دخلها”.

وشكل اللقاء، حسب بيان للمجلس، فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين منذ 1958، حيث تم التركيز على ما عرفه التعاون الثنائي من تطور في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بملفات الشراكة والاستثمار.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لبحث الأوضاع في ليبيا ومالي واليمن وكذا القضيتان الفلسطينية والصحراوية، حيث جدد عبد اللاوي تمسك الجزائر بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات وكذا دعم القضايا العادلة للشعوب في تقرير مصيرها.