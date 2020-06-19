الى السيد الرئيس : اليد الممدودة تصفح ولا تصفع..

الحفناوي بن عامر غول الحسني

السيد الرئيس المحترم بعيدا عن الفخامة وألقاب السيادة ، وبكل فخر وسعادة ،نرسل إليك خطابنا هذا بعد مرور ستة أشهرا على توليكم مقاليد الرئاسة في انتخابات يشهد الله والجميع أيضا أنها كانت نزيهة وشفافة وفريدة وبإشراف سلطة مستقلة بعيدا عن تزوير الإدارة وسياسة الكوطة وملأ الصناديق بأصوات الباطل وأوراق السحت ونتائج البهتان كما عودونا في كل استحقاق شعبي.سلطة بطشت واستعلت على الرعية وسقتنا كؤوس الحقرة ،وتجرعت مرارة ظلمها أنت شخصيا .كما أتت على الأخضر واليابس وأفرغت الخزينة بعدما استشرى فيها وظهر فسادها في البر والبحر والجو .ورسالتي لك اليوم بعد نيلكم ثقة فئة عريضة من الجزائريين الذين سطروا تاريخا جديدا يوم 12 ديسمبر بتلبیة نداء الجزائر وأعادوها إلى سكة الشرعیة الدستورية والشرعیة الشعبیة التي لم يطعن فیھا أحد، وكل ذلك كان ثمرة من ثمرات الحراك المبارك، الذي استشعر بضمیر ووثبة أنه لابد من حماية الدولة، وإعادتھا إلى السكة.

تذكير لوعد وميثاق غليظ

كما هي تذكيرا لوعدا وميثاقا غليظا أخذناه منك يوم تنصيبك – ونحن حاضرين معك وشهود على ذلك – وأقسمت ( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ) عندما مددت لنا يدك وقلت:”إذا أخطأت قوموني”،ونحن والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك. رغم انك ورثت تركة مسمومة مليئة بالجراح وانتخبت في ظروف عصيبة جدا محليا ووطنيا وعالميا ومشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية مع تعدد الأزمات. وربما من سوء حظك أنّ التيار ضدك حيثما وليت وجهك، ولكن (ربي ما يضيع) فبالإيمان والإخلاص تتذلل الصعاب إذا كانت النية لله والجهد في الله والتوكل على الله وانّ هدفك نبيل عندما فكرت في الترشح ثم أعلنت دخول المعترك لتخلص الشعب والوطن من مشاكل كادت أن تصل بنا إلى ما لا يحمد عقباه لولا فطنة الشعب وتلاحمه مع جيشه الباسل ووعي من قاد السفينة إلى بر الآمان الشهيد أحمد قايد صالح رحمه الله.وها أنت اليوم وجها لوجه مع الشعب وكل الألسنة تردد تبون رئيس، حتى من كان ضدكم ومن لم ينتخبكم ولكنك رئيسا للجمهورية الجزائرية وبعثت للناس كافة طبقا للقوانين والدستور .فاليوم انظر للشعب بعين الرحمة والرأفة ففيهم الضعيف والفقير والبطّال والمحقور والمعدم والمغبون والمهزوم والمرضى ،ورد الحقوق إلى أصحابها وانتزعها انتزاعا بقوة القانون ولا تتوانى في ردع ممن كانوا يضنون أنهم هم السطوة والقوة وفوق السلطة في ظل احترام حقوق الإنسان والحريات،لأنه لأحد فوق القانون في الجمهورية الجديدة وقد قلت في خطابكم انه لرفع التحديات لديكم استراتيجية” تهدف إلى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللا عقاب” وهو ما نأمله كلنا .كما تعهدت عند أدائك اليمين في خطابك الموجه للأمة أنه “..

القضايا الجوهرية للبلاد

تفاديا لمآلات مجهولة العواقب، يتوجب علينا أن نتجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد ” وكل ما يدعوا للفوضى والمزايدة باسم الهوية والانتماء والجهة واللعب على أوتار اللغة والدين ليس أولوية وإنما هو فخا يراد من خلاله تفكيك الجزائر وتفتيتها.إذ يتوجب علينا أن نتجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد عبر انتهاج استراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة تهدف إلى استعادة الشعب لثقته في دولته والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها. كما هو مطلوب منكم كذلك الاستماع لمختلف الآراء والانشغالات والرفق بالرعية والنزول إلى مناطق الظل حيث الجزائر العتيقة والعميقة.واعلم أن الجمهورية الجزائرية ليست العاصمة فقط بل هي ثماني وأربعون ولاية بمدنها وقراها وأريافها ولا فرق فيها بين ورقلة وتيزي وزو ولا بين تلمسان والجلفة ولا بين الجنوب والشمال اذا كانت هناك عدالة اجتماعية وتوفر تكافأ للفرص بين أبنائها اللذين لهم نفس الحقوق و عليهم واجبات وكلهم أمام القانون سواء وسواسية لأن الجزائر للجميع كما يبنيها الجميع،وإنما نقدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم يوم وضع فيكم الثقة رغم ثقل المسؤولية وقد عرضت عليكم الأمانة رغم انك لا تملك عصى موسى ولا خاتم سليمان ولكن بالإرادة والتحدي ثم الثقة في الله والنفس وقدرات الشعب وحدهما الكفيلين بتنفيذ تعهداتك وبرنامجك وقد قلتم أن ” الجزائر اليوم تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات ..- كما قد أعلنت – أن الدولة ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد الجديد” عهد الكفاءات والطاقات وتثمين القدرات ، نرجوا أن يكون بدايته إصلاح وتطهير المحيط وأوله بيت الرئاسة وقصر الحكومة واختيار الأصلح فيمن يتولي المسؤولية من القمة للقاعدة ، ثم الله الله في الولاة فهم ظلك الممتدد على تراب الجمهورية وواجهة الرئاسة يتحركون في حمايتك ويبطشون بإسمك.ثم أحط نفسك بالبطانة الصالحة من الكفاءات والخيرين بعيدا عن الصفات البذيئة كالموالاة والجهة والمحسوبية واللامبالاة ،والتي حطمت الجمهورية طيلة عشريتين ولم نجني في مؤسسات الدولة إلا خرابا بعد سنوات خدّاعات خون فيها الأمين و الصدّيق وائتمن فيها الخاين ،وأسندنا أمورٌ صغيرة وسلمناها للكبار وأمورٌ كبار سلمت للصغار فضاعت الدولة بين إفراط وتفريط وكيف لا وقد قرب فيها أعداء الوطن والهوية من أجل كسب ودهم وأبعد المخلصين لضمان ولائهم وفي نهايتها نالنا غدر العدو وخسرنا ولاء الصديق. ولتكن السيد الرئيس مَنْ أَسْعَدُ النَّاس ،فأَسْعَدَ النَّاس خاصة وان الفرد الجزائري شهم ومخلص ووطني لا يريد سوى لقمة تسد رمقه مع احترام كرامته ومواطنته وخير دليل حراكه المبارك الذي خرج الشعب فيه عن بكرة أبيه يريد التغيير من اجل الأفضل ويتطلع إلى حياة أفضل ويحدوه أملا في ذلك. وقد جربت اليوم لتكون رئيسا بيده كل السلطات وغير منقوص الشرعية إذ يتطلب منك “احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ”كما قلتم ، والحفاظ والدفاع عن قيم وهوية الشعب التي مرغت في الوحل ومن واجبكم حماية سيادتنا اللغوية في اللسان و الإدارة و المؤسسات الحكومية الرسمية وفي الشارع ،وان تمحي آثار عصبة بعدما خانت الثقة وضيعت الأمانة واهين فيها الرجال، عملت على تتفيه كل شيء فيها وسقطت سمعة الجزائر في الداخل والخارج ،فأباحت المحظور وأحلت المحرم وعاثت فسادا وإفسادا وهي اليوم وراء القضبان تدفع ثمن ما اقترفته في حق جزائر الشهداء والأحرار والأبطال.

نصيحة

وننصحك ألا تمنح المناصب السامية ولا تقلد المسؤولية لمن يعادي ويسب ثوابت الأمة ويستعلي على الشعب،مع إعادة الاعتبار للكفاءات المهمشة والكف عن تعيين كبار السن في المناصب الحساسة للدولة و تهمش الشباب ، أو بإعادة رسكلة الوجوه التي فشلت فشلا ذريعا و أكلت في كل الموائد ، أو بمنحك المناصب لمن ساندوك أو حتى من انتخبوه ،لان الجزائر 45 مليون مواطن .والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية لأن هدفنا الجزائر،واحذر من ترقية الفاسدين إلى مناصب اعلي فهم الخطر والعدو ، ولا يثنيكم في الإصلاح تلك التركة المسمومة ولا القنابل الموقوتة والعراقيل الموروثة.ولا تثبط عزيمتكم في الذهاب بعيدا في معالجتها لان الشعب ورائكم وقد منحكم صكا على بياض بل فوضكم للمضي قدما في تنفيذ الأربع والخمسون تعهدا التي ضمنتموها برنامجكم الانتخابي لبناء الجزائر الجديدة التي تتطلب الصبر والمثابرة والتعاون والتكافل وينفذها الجميع لأن يدا واحدة لا تصفق بل كما قلت “أننا ملزمون بوضع اليد فاليد من اجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وحلم شبابنا في الحاضر وأجيال الجزائر في المستقبل في بناء جمهورية جديدة مهيبة الجانب مستقرة ومزدهرة مسترشدة ببيان أول نوفمبر الذي كلما انحرفنا عنه أصابتنا عوامل التفرقة والتشتت والضعف والهوان”

السيد الرئيس

لقد قلت انه “يتعين علينا اليوم جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة إنها عوامل هدم وتدمير وقد أمرنا الله عز وجل بنبذ الخلافات والتنازع حتى لا نفشل وتذهب ريحنا …وإننا جميعا جزائريون ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص لجزائرنا العزيزة ” وما رسالتي اليوم والتي اعبر فيها عن انشغالاتي ورأيي كمواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية – سبق وان ألمه ما وقع لكم مع العصابة وأعلنت تضامني معكم كغيري من المواطنين حينما تمت إهانتكم لأنك وقفت ندا للند لمن كان يحكم وراء الظل وهو لا يملك- إلا من واجب الإخلاص، وما شجعني على كتابتها قولكم ” إننا كلنا جزائريون ولا أحد أفضل من الآخر، إلا بقدر التضحیات ونكران الذات”.ونحن نعرف جيدا معنى النصح لولي الأمر في إطار شرعي دون الخروج عن النص بعيدا عن التفاصيل المملة التي يسكن الشيطان في نقاطها. و قد روى الإمام مسلم أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ) . وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن (منا صحة ولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها) ،و قال النووي( أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق, وطاعتهم فيه, وأمرهم به, وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف, وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين, وترك الخروج عليهم, وتألف قلوب الناس لطاعتهم ) فاللهم ألف القلوب واستر العيوب.