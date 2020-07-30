الولايات الاكثر تضررا من فيروس كورونا

🔴توزيع حالات الاصابة 602حسب الولايات ليوم 9 ذي الحجة 2020🇩🇿🇩🇿
😷 الوادي 91
😷 الجزائر 70
😷 تيارت 53
😷 وهران 35
😷 تيبازة 30
😷 تلمسان 30
😷 المسيلة 30
😷 ام البواقي 28
😷 تبسة 26
😷 البليدة 24
😷 ادرار 24
😷المدية 22
😷الجلفة 20
😷البويرة 18
😷سطيف 15
😷عنابة 13
😷قسنطينة 13
😷تموشنت 10
😷سوق اهراس 8
😷مستغانم 7
😷تمنراست 7
😷بجاية 6
😷ورڨلة 4
😷خنشلة 4
😷برج بوعريريج 3
😷ميلة 3
😷باتنة 2
😷عين الدفلى 2
😷 سكيكدة 1
😷 بلعباس 1
😷 اليزي 1
😷 النعامة 1
البقية 00🇩🇿🇩🇿🇩🇿
🔴توزيع حالات الاصابة 602حسب الولايات ليوم 9 ذي الحجة 2020🇩🇿🇩🇿