الولايات الأكثر تسجيلا للإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 39444 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1391 حالة وفاة.

بينما تماثلت 306 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 27653 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 46 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 11 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 4109 +38

وهران: 3143 + 48

البليدة: 2961 +35

سطيف: 2780 +11

قسنطينة 1393 +24

باتنة: 1281 +26

بجاية: 1242 +15

ورقلة: 1199 +6

تيبازة: 1120 +10

بسكرة: 1072 +17

الجلفة: 1053 +7

المسيلة: 1034 + 14

الوادي: 988 +2

البويرة: 956 + 19

تلمسان: 908 + 24

عنابة: 873 +22

تيارت: 847 +3

المدية: 685 + 6

عين الدفلى: 678 +18

تبسة: 642 + 6

الأغواط: 631 +5

مستغانم: 621 +2

بومرداس: 618 +2

أدرار: 606 + 3

عين تموشنت: 588 +5

أم البواقي: 583 +5

خنشلة: 565 + 2

تيزي وزو: 555 +0

جيجل: 517 + 14

قالمة: 431 +2

غرداية: 406 + 1

برج بوعريريج: 401 +0

سكيكدة: 399 + 0

سيدي بلعباس: 367 +1

تيسمسيلت: 349 + 0

بشار: 328 +12

ميلة: 323 +1

معـسكر: 321 + 0

سوق أهراس: 283 +0

نعامة: 249 + 0

البيض: 232 + 1

الطارف: 205 + 1

تمنراست: 192 + 0

تندوف: 189 +10

الشلف: 188 + 0

غليزان: 158 + 1

إليزي: 114 + 0

سعيدة: 61 + 0