“الولاة يعينون ويقالون بمزاجية وليس بقانون”

رافع الوالي السابق لوهران بشير فريك، عن المنتخبين المحليين والولاة النزيهين، لسن قانون أساسي يعنى بسلك الولاة ، مثله مثل السلك الدبلوماسي والقضائي، وباقي الأسلاك الأخرى.

حيث قال فريك خلال نزوله ضيفا على المنتدى الأسبوعي لجريدة “الوسط”، أنه لا توجد معايير واضحة ومضبوطة يتم بموجبها تعيين الولاة وتقييمهم أو حتى إنهاء مهامهم، بل على العكس، حسبما ماهو متعارف عليه، يتم الاعتماد على تقارير المصالح الأمنية باعتبارها المسؤولة عن تقييم الولاة.

وأكد فريك أن تعيين الولاة يجب أن يكون وفق برنامج مسطر المحاور والأهداف، إذا نجح في تجسيدها يرقى و إذا فشل فيها يعزل، منوها في ذات الوقت، أن ازدهار أي ولاية يكون مرتكز أساسا على موقع وكاريزما الوالي، باعتباره حجر الزاوية في الحركة التنموية المسطرة بالبلاد.

وفي سياق متصل، عقب ذات المتحدث على الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا، بتعيينه لـ22 واليا و4 ولاة منتدبين، واعتبرها جد عادية، بالنظر للظرف الاستثنائي التي تمر به البلاد، والتي تتطلب إحداث تغيير في الأشخاص، قبل التفكير في تغيير النصوص القانونية والتنظيمية المتحكمة في عملهم.

وناشد صاحب كتاب “الولاة في الجزائر في خدمة من ؟”، رئيس الجمهورية من منبر “الوسط”، إلى تقليص صلاحيات الولاة لإبعادهم عن التصرفات الريعية، سواء ما تعلق بالنشاطات الاستثمارية، من توزيع الأراضي الفلاحية والسكنات، إعطاء اعتمادات وترخيصات وغيرها، وهذا بإنشاء هيئات مختصة تكلف بهذه النشاطات المصيرية، حتى لا يصبح الوالي مصدر لتوزيع الثروة، بدلا من خلق الثروة.

من جهة أخرى، أبدى الكاتب والإعلامي بشير فريك تفاؤله من القرارات التي اتخذها تبون، واعتبر انه بحكم معرفته السابقة به، لديه نية صادقة للحوار مع كل الأطياف وتلبية مطالب الحراك الشعبي، ، خصوصا ما تعلق بتعديل الدستور، وما سينجر عنه من فصل بين السلطات، سيعمل لا محالة على تكريس قطيعة فعلية مع نظام البوتفليقي السابق، ويدشن لنظام ديمقراطي، في إطار بناء جزائر جديدة.

في الأخير، كشف ضيف المنتدى الأسبوعي لجريدة “الوسط”، أنه من المستحيل أن يرجع لأي منصب رسمي، بعدما عاناه من النظام السابق، مشيرا أن المقترحات التي تطرق لها في كتاباته، جاءت دفاعا عن قوانين الجمهورية، وليس طمعا في العودة للواجهة.

مريم خميسة