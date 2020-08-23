الوكالة الوطنية للنفايات تطلق مسابقة وطنية للأطفال

أعلنت الوكالة الوطنية للنفايات الأحد عن تنظيم مسابقة وطنية لفائدة الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة, تهدف لتحسيسهم بأهمية رسكلة النفايات من خلال تحويل نفايات منزلية الى تحف فنية, حسبما جاء في بيان لهذه الهيئة.

و تهدف المسابقة, التي تنظم تحت شعار “تحفي الفنية من نفاياتي اليومية”, والموجهة للأطفال تزامنا مع العطلة المدرسية, الى ترسيخ مصطلح المادة في ذهن الاطفال وتثمينها كمورد اقتصادي عوضا عن مصطلح النفايات وبحسب البيان فإن النفايات لم تعد تعتبر كتسربات يجب التخلص منها بل تعد مورد اقتصادي ومالي يتوجب تثمينه ودمجه ضمن حلقة اقتصادية يمكن ادماجها في مسار اقتصادي, من خلال الانتقال من مصطلح النفاية إلى مصطلح المادة وبهدف ترسيخ هذا المبدأ أكثر في اذهان الأطفال وإعطاءه أبعادا اكثر واقعية, تعكف وزارة البيئة من خلال هذه المسابقة على تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بترقية ثقافة بيئية لدى الاطفال. و تتمثل المسابقة في تصوير فيديوهات قصيرة لا تتجاوز مدتها 4 دقائق توضح طرق تحويل النفايات اليومية الى تحف فنية وادوات تزيين وادوات مدرسية , على ان يتم ارسال هذه الفيديوهات قبل أجل الاثنين 31 اوت الجاري إلى صفحة موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وسيتم نشر الاعمال المنجزة في إطار المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسيتم اختيار الفائزين الثلاث في المسابقة حسب عدد المشاركات للفيديو خلال ال 72 ساعة الموالية لنشره, كما سيتحصل الفائزون على لوحات رقمية تحمل معلومات مفصلة عن تسيير النفايات المطروحة بطرق بيداغوجية, و وضعت الوكالة تحت تصرف المهتمين قانون المسابقة على الموقع الالكتروني

ب.ع