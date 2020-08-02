الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات تؤكد على دعم ومرافقة الجمعيات الجديدة

اعلنت امس الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات من خلال بيان على صفحتها الرسمية “فايسبوك” انها ستقوم بمرافقة الراغبين في انشاء جمعيات في مجال تربية المائيات والموارد البيولوجية البحرية وانها تستعد لمرافقة هذه الجمعيات في اي مجال يخص هذا القطاع سواء كان مهنيا .علميا او ثقافيا بدءا من الفكرة الى غاية التاسيس.

مضيفة بأنه على أصحاب الأفكار الراغبين في إنشاء جمعيات، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات، الاتصال بالوكالة عبر صفحتها على “الفايسبوك” أو من خلال بريدها الإلكتروني.