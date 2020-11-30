الوفاق يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة الإفريقية

كشف نادي وفاق سطيف ممثل الجزائر في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم، عن قائمة لاعبين المعنيين بالمشاركة في المسابقة القارية.

وضمت قائمة “النسر السطايفي” 37 لاعب وهي كما يلي:

الحراسة: سفيان خضايرية، سعيد دعاس، بركي خيري، إدريس بوضياف، خالد زادي.

الدفاع: عبد الحق دياري، هواري فرحاني، يوسف لعوافي، إبراهيم بيكاكشي، عبد الكريم نمديل،حسين لعريبي، حليم مدور، أمير العيدوني، إبراهيم حشود، شاهين بلول.

الوسط:أمير قراوي، يوسف دالي، أحمد قندوسي، أكرم جحنيط، فيصل ميصالة، محمد جاهلي، أمين بلباي، شمس الدين أوديرة.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم، حسام الدين غشة، إسماعيل سعيدي، ياسر برباش، الحبيب بوقلمونة، ماليك توري، أنيس بلعيد، محمد الأمين عمورة، منصف بقرار، يوسف فلاحي، خليل درفلو، مسعود سالم، ياسر بورحلي، محمد بوشكارة.