الوفاق يريد النقاط والمكرة تبحث عن تجاوز نكسة المولودية

ج.ن

يحتضن ملعب 24 فيفري ببلعباس مساء الغد لقاء قوي ومثير بين الاتحاد المحلي وضيفه الثقيل وفاق سطيف لحساب الجولة الثالثة من البطولة المحترفة الاولى لكرة القدم، وسيكون اصحاب الارض امام فرصة جديدة للاستقبال في ميدانهم في ظرف وجيز بعدما لعبوا في نفس الميدان مساء الثلاثاء الماضي امام مولودية الجزائر، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة اصحاب الارض في سيناريو مثير، خاصة وان كل من شاهد المباراة اكد بأن شبان المكرة لم يستحقوا الهزيمة في تلك المواجهة التي كانت لتنتهي بالتعادل على الاقل لو سوء الحظ، وفي المقابل، يبحث فريق وفاق سطيف عن نقاط المباراة وتكرار سيناريو سوسطارة في الجولة الاولى عندما عاد بالزاد كاملا من العاصمة، قبل ان يمنى بتعثر في الجولة الموالية في ميدانه على يد سريع غليزان، الامر الذي سيدفع بالنسر الاسود بالمرمي بكل ثقله من اجل التدارك والبقاء في كوكبة المقدمة من اجل تأكيد منافسته منذ البداية على اللقب، هذا وقد قرر التونسي نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف، استبعاد الثلاثي أكرم جحنيط وحليم مدور وأنس بلعيد، من رحلة بلعباس، ويأتي قرار الكوكي، بإبعاد الثنائي أكرم جحنيط وحليم مدور بسبب عدم تعافيهما من الإصابة التي يعانيان منها، علما بأن أكرم جحنيط وحليم مدور قد خضعا لحصة علاجية مع مدلك الفريق، بسبب شعورهما ببعض الآلام، ويعاني مدور من إصابة خفيفة على مستوى الساق، بينما يعاني جحنيط من تمدد عضلي، فيما تم استبعاد أنس بلعيد لأسباب فنية، كما يفتقد الوفاق في مواجهة اليوم لخدمات المالي ماليك توري، وياسر برباش، ومحمد جاهلي، وأمين بياز، بسبب الإصابة، إلى جانب قندوسي المعاقب من طرف الرابطة.