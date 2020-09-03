الوظيف العمومي يشدد على إلزامية عودة النساء الحوامل والمربيات للعمل

شددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، على أن عودة النساء الحوامل والمربيات لأطفال أقل من 14 سنة، ممن إستفدن من عطلة استثنائية بسبب فيروس كورونا، واجب ابتداء من الفاتح سبتمبر الجاري، محذرة من حالة الغياب ياتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهن.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري، في مراسلة بعثت لرؤساء الدراسات والمدراء الفرعيين ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحوز” الإخبارية” على نسخة منه، تحت عنوان ” رفع إجراء العطلة الاستثنائية””، أنه” تبعا لبيان مصالح الوزير الأول بتاريخ 31 أوت 2020، المتعلق بوقف إجراء الاستفادة من العطلة الاستثنائية الموجه للموظفات واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهن عن 14 سنة، يرجى دعوة الموظفات المعنيات بالأجراء الموضوعات تحت سلطتكم للاتحاق بمناصب عملهن ابتداء من 1 سبتمبر.

وأشارت المراسلة الى انه” في حال عدم استجابتهن لهذه الدعوة فان مصالح المديرية مجبرة على اتخاذ الإجراءات التالية، باستهلاك أرصدة العطل السنوية بما فيها العطلة السنوية 2020 آليا، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال الغياب. “