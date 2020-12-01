الوطنية والأخلاق قبل التعليم

بقلم الدكتور وليد بوعديلة

نريد أن نفتح في هذه السانحة أوراق الحديث عن نتائج تكوين شخصية إنسان متعلم،يحيط بعمق بتخصص ما إحاطة علمية جيدة،لكن دون أن تمنحه مؤسسة التكوين التي درس بها معاني الوطنية وأبعاد التربية الاخلاقية،وجلال الحرص على مصالح المجتمع المنتمي له.

لا نحتاج القوافل من المتخرجين من الجامعات دون قيم وطنية أو دون قيم تربوية،لأنهم ببساطة سيبيعون الوطن و يزلزلون تماسكه و مرجعياته الروحية عند اقرب موعد للبيع في سوق الفساد المالي أو الخيانة وبيع الضمير للأجنبي.

ومن هنا جاء حرص المفكرين والعلماء على التكوين الوطني لشخصية الباحث والطالب،كما حرصوا على البناء الروحي الثقافي للانسان،قبل منحه العلوم والمعارف،ولنا في الألمان القدوة،فهم لا يمنحون البكالوريا إلا بالحصول على علامة عشرة في اللغة الالمانية،في كل التخصصات،فماذا عنا في بلاد الشهداء؟؟

ونسمع هنا مصطلح الجيل الرسالي، يقول المفكر الدكتور الطيب برغوث:”الأجيال الرسالية الذهبية هي الأجيال المتوازنة الشخصية،التي ينسجم فكرها وثقافتها وسلوكها وإدارتها وانجازها الاجتماعي،مع ثوابت المعادلة النفسية والروحية والثقافية والحضارية لمجتمعها وأمتها”.فماذا نفعل بأبنائنا المتعلمين الذين يسبون الرسول أو يخربون الملاعب أو يسرقون التجار أو…??

إبحث أخي القارئ…ستجد الفساد والطغيان ونهب المال العام والاستبداد،من نتائج حضور العلم وغياب الضمير الوطني و الأخلاقي.

انظر أخي القارئ…ستجد عبادا بشهادات جامعية في القانون والإدارة قد حولوا القوانين لأوراق خداع وزيف و تزوير،لنهب العقارات والأراضي وتشتيت الأسر وسجن المظلومين،وتكديس أموال الحرام على حساب مجتمع كامل،عاش الفقر والعوز ،واتجه أبناءه للهرب عبر قوارب الموت…

أنظر أخي القارئ..ستجد علماء أجّروا ضمائرهم كما تؤجر الشقق ..وباعوا أقلامهم كما تباع البطاطا،لأجل دراهم معدودة،فأغرقوا البشرية في الأمراض والأوبئة، والدعوات تكنولوجيا التخريب الاخلاقي،و فتحوا بعلمهم ابواب الحروب بصواريخ التخريب وقنابل القتل و رصاصات الموت،فما كان علمهم إلا شرا على البشرية.

وكثير من أبناء جلدتنا للأسف هم كيانات ورقية تحمل الشهادات من غير روح وقيم،من غير دين أو وطنية،يدوسون على شعبهم وبلادهم،عند ابواب الذل والعار والخيانة،فما كان علمهم إلا أدوات لتخريب أوطانهم.

أخيرا،اللهم احفظ الوطن ووفق أبناءه للوفاء بعهود الشهداء

د.وليد بوعديلة