الوضع مقلق استعدوا لأي طارئ صحي

25 بالمائة من أسباب ارتفاع عدد الإصابات “عائلية”







حمل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد المواطن مسؤولية انتشار وباء كورونا بسبب عدم احترامه لإجراءات الوقاية، كاشفا بأن 25 بالمائة من أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا عائلية كالاجتماعات في المناسبات المختلفة التي تقام في جل ولايات الوطن بشكل عادي.

دق وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، معترفا بأن الوضعية الحالية مقلقة كثيرا، خصوصا بالنسبة لبعض الولايات، ما يستدعي الحيطة والحذر مع تطبيق اجراءات الحجر الصحي الواجبة لتفادي انتشار الفيروس، خاصة في المدن الكبرى التي يقطنها 80 بالمائة من الجزائريين.

وإعتبر المسؤول الأول في القطاع أن ارتفاع عدد الإصابات راجع لعدم تطبيق المواطنين إجراءات الوقاية كعدم ارتداء الكمامات، واحترام التباعد وغسل اليدين، قائلا :” هناك من لا يؤمن بوجود الفيروس أصلا ومنهم من لا يطبق اجراءات الوقاية”.

و قال بن بوزيد :” فيروس كورونا ليس جزائريا خالص الكي نقول أننا نعيش حالة استثنائية، لا سيما وأنه دخل الجزائر من الخارج بعد أن اجتاح العالم ومات بسببه الملايين من الأشخاص، كل الجزائريين يعلمون عدد الإصابات والوفيات من خلال قراءات الشاشات وشبكة الأنترنت”.

وذكر المتحدث أن الجزائر جابهت الموجة الأولى من الوباء، بالوسائل القليلة التي كانت متوفرة، إلى أن عرف عدد الإصابات والوفيات والوفيات استقرارا، مضيفا :” ثم أتت الموجة الثانية أو نسميها أي شيء أخر صحي، وترجمت ارتفاع عدد الإصابات، لذلك قمنا بتوفير مخزون للوسائل الضرورية، وتقديم توصيات للمواطنين”.

وفي سياق آخر شدد المتحدث أن الأولوية في توزيع المستلزمات تكون حسب خطورة الوضع وتفشي الوباء في كل ولاية، مضيفا:” لا يعقل أن يستعمل طبيب كمامة واحد وهو يقضي أكثر من 8 ساعات في العمل مع المصابين”.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني في هذا المجال، لأنه عيب دولة ذات سيادة مثل الجزائر تكون محتاجة لأقنعة طبية سيما في هذا الظرف وبعد مرور 4 أشهر من تفشي الفيروس التاجي، في حين فيروس كورونا بالفيروس المجهول القادر على التغير في أي لحظة، داعيا لضرورة توفير كل شيء كاحتياط لأي طارئ قد يحدث لا سيما وأن الجزائر تشهد منحنى تصاعدي للإصابات به.



إيمان لواس