الوضع غير مناسب لإعادة فتح المساجد

* المسألة متروكة للجنة متابعة الوباء



* نندد بالاعتداءات التي تطال السلك الطبي







أكد رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي في حوار خص به “الوسط “رفضه لفتح المساجد في الوقت الراهن، لافتا بأن بأن الوضع الحالي غير مناسب تماما الآن لإعادة فتح المساجد أمام المصلين خاصة أن رواد المساجد من الصعوبة التحكم في تصرفاتهم وعدم الاستجابة للتوجيهات والتعليمات اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات الممكنة على حد قوله، في حين ندد بالاعتداء التي تطال السلك الطبي ، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية خلال والتقيد بالتعليمات الصحية أثناء شراء وذبح الأضحية، و جدير بالذكر بأن رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي يوجد حاليا طريح الفراش بسبب معاناته مع المرض، حيث طلب من محبيه والجزائريين عموما الدعاء له بالشفاء من مرضه.





بداية ، في نظركم هل الوضع مناسب لإعادة فتح المساجد؟



كنا نأمل أن يتحسن الوضع ونفرح بعودتنا إلى بيوت الله وتغمرنا سعادة الشوق والعبادة والسرور لكن الأوضاع ليست طيبة وانتشار الوباء أصبح واقع مع زيادة الإصابات، وفقدنا لأهلنا و إخوانا من جميع الفئات وبالأخص الجيش الأبيض، مما يجعل فتح المساجد تشوبه مخاطر جمة وخاصة أن رواد المساجد من الصعوبة التحكم في تصرفاتهم وعدم الاستجابة للتوجيهات والتعليمات اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات الممكنة، ففتح المساجد صعب جدا في هذه المرحلة الراهنة، ونرجوا أن نتعاون ونتضرع للعلي القدير في رفع هذا الوباء الذي عطل الجماعة والجمعة الأعياد وكل اللقاءات، ونؤكد بأن الوضع الحالي غير مناسب تماما الآن، لإعادة فتح المساجد أمام المصلين ، نظرا للمعطيات الموجودة على الأرض في ظل تفشي الفيروس و تزايد حالات الإصابة عبر ولايات القطر الوطني.





ما ردك على دعوة بعض الأئمة للفتح التدريجي للمساجد ؟



رجاءنا بأن تفتح بيوت الله تعالى لكن الأمور مرتبطة بالحقائق على الأرض وحال تفشي الوباء والأخذ بالاسباب والتعاون مع المختصين الأطباء لأن الأمر مرتبط بحياة الناس أرواحهم فنحن نحسن الظن في دعوتهم وصدقهم لكن المسالة مسؤولية كبيرة، كما أنه من الصعب جدا فتح المساجد في هذه الفترة نظرا لارتفاع الإصابات، الوضع غير مناسب تماما الآن، نتيجة للمعطيات الموجودة في الأرض و المعطيات التي تقدمها وزارة الصحة، في ظل انتشار الفيروس وتسجيل العديد من الإصابات في أوساط المواطنين .





بخصوص الفتح التدريجي للمساجد في ولايات تراجع فيها الوباء ؟



أهل الاختصاص والمدركون بالوضع الفعلي الحقيقي وبالتعاون مع أهل العلم الشرعي والفتوى لهم الحق والنظر واتخاذ القرار الصائب الذي يرونه، فمسألة فتح المساجد متروكة لأهل العلم للفصل فيها والقائمين على متابعة هذا الفيروس.





ما تعليقك على الإعتداءات التي تطال السلك الطبي ؟





كل اعتداء هو مرفوض أي كان شكله ولونه ومن أي طرف وعلى أي كان، فمابالك الأطباء والشبه الطبي والأئمة والعلماء الأساتذة وكل المهن، ولابد من تشديد العقوبة على الظالم المعتدي كما ولابد أن نبحث عن الأسباب والمسببات الفعلية وندافع عن حقوق المرضى وظروفهم أحوالهم لإقامة دولة الحق والقانون والعدل والإنصاف لأن التعدي جرم ووسيلة غير أخلاقية ولاحضارية، نتأسف لهذه التصرفات العدوانية و السلوكات المتهورة لأشخاص يتورطون في اعتداءات على مستخدمي الصحة ، نحن ننوه بالمجهودات التي يبذلها مهنيو الصحة في مواجهة فيروس كورونا إن الجيش الأبيض، جيش مجاهد ونترحم على كل إخواننا الذين فقدناهم.



كيف تقيم الإجراءات المتخذة من قبل السلطات للتصدي لجائحة كورونا؟





نثمن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات للتصدي لجائحة كورونا وأضاف في هذا الإطار، أنه من الضروري الحزم ، لابد من الحزم والعزم والتوعية والتحسيس والتحذير مع فرض قوة القانون وتوفير حاجيات اللازمة وكل السبل للتقليل من انتشار العدوى ، وأن تتجه السلطة لتوسعة التشاور في كل جهة وضرورة التضامن الفعلي ليس الشكلي الدعائي وفقط، مع تطبيق القانون و التعامل بصرامة وحزم مع المخالفين للتدابير الصحية، لأن أرواح الناس في خطر والمرض ينتشر .





ما النصائح التي تقدمها بخصوص تدابير الوقاية خلال العيد ؟





شعيرة الأضحية لها من المعاني الطيبة الكريمة في نفوس الناس وهذه السنة نمر بوضع خاص ومتوتر فمن استطاع فله ذالك ويؤجر وليحافظ على عواطف جيرانه والفقراء الذين منعتهم الظروف من الأضحية أن يطبقوا الإجراءات اللازمة احترازا، ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك ، والتقيد بالتعليمات الصحية أثناء شراء وذبح الأضحية، تفاديا لانتشار فيروس كورونا، وننصح بتجنب الزيارات العائلية والاكتفاء بتقديم التهاني عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، و نطالب بضرورة التعامل بحزم وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين للتدابير الوقائية، المصلحة الشرعية تتطلب المحافظة على النفس، والروح الإنسانية من أقدس المقدسات، لذلك من الضروري الابتعاد عن هذه الزيارات في هذه الفترة والاكتفاء بتقديم تهاني العيد، عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة جدا .



إيمان لواس

