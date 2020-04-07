الوضع حاسم ويتطلب صرامة أكثر

* هنالك ثلاثة طرق لانتشار الفيروس

* مراجعة منظومتنا الصحية ضروري بعد الانتهاء من الأزمة الحالية

*الأطباء يكافحون الوباء في لحظات صعبة وحاسمة

*على المواطن أن يزن بعمق قيمة الحياة

برؤية قال أنها عميقة تتجاوز إدارة الظرف الراهن بتعقيداته الصحية وما يفرض من معالجة طبية وتقنية أشار الدكتور المختص في طب الإنعاش والاستعجالات الطبية ورئيس قسم التخدير والإنعاش بعيادة طبية خاصة ورئيس مصلحة طبية متخصصة سابقا أن الدولة مطالبة بعد تجاوز وباء “فيروس الكورونا ” إلى مراجعة سياسة وطنية تعنى بالقطاع الصحي يتم على أساسها الاستثمار في الكفاءات الطبية وتوفير أرضية العمل المحفزة للطواقم الطبية التي اثبت في هذه الأيام الصعبة التي تشهد فيها البلاد انتشار وباء فتاك عن كفاءتهم العالية وجهدهم الراقي في سبيل حماة المواطنين وخدمة الدولة في لحظات نضال راقي يؤطره الأطباء وكل إطارات وأعوان الدولة المسخرين لنشر الأمل وحماية الحياة من انتحار وانتشار وباء فتاك .

*كيف ترون من موقعكم كطبيب وضعية الوباء حاليا ..؟

استغل هذه السانحة الإعلامية المتميزة التي تتيح لي كطبيب متخصص الحديث عن مخاطر وباء فتاك ينتشر بسرعة في بلدان العالم وصنعه مآسي المئات من العائلات وبخصوص الوضعية التي تخص الوباء على المستوى الوطني فنحن نولي الأهمية لبيانات وخطاب للجنة المكلفة من رئيس الجمهورية المكلفة بإعلام المواطنين بالأرقام والبيانات ذات البعد الكمي والمؤشرات المعبرة عن وضعية الوباء وأعتقد أن الوضع الآن حاسم ويتطلب صرامة أكثر من حيث تطبيق الحجر الصحي الوقائي الذي يمكن أن تكون نتائجه مبهرة وهذا ما ندعو إليه في مختلف النصوص التي نضعها عبر صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وأجدده اليوم عبر جريدة الوسط المشكورة على هذه المساحة الإعلامية وبخصوص الوقاية فنحن نؤكد للمواطنين أن الالتزام بالحجر الصحي أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك الذي نؤكد أنه سريع الانتشار ومادام القطاعات المعنية بالمواجهة تحاول محاصرة الوباء فان الخروج إلى الشوارع خطير وقد يسبب مشاكل لا يحمد عقباها كما أن الالتزام بالنظافة واستعمال المعقمات التي يجب أن تستعمل عن دراية وبطريقة منظمة وبخصوص فيرروسات الكورونا هي في الحقيقة مجموعه من الفيروسات المختلفة التراكيب تصيب بالخصوص الجهاز التنفسي ولكن هذه أول مره يصيب هذا النوع الخاص منها الإنسان وبهذه الخطورة واصطلح على تسميتها بالكوفيد 19 المستجد أو الفيروس ذو التاج نتيجة لمظهره المجهري أما كيف ينتقل؟ هنالك ثلاثة أنواع من الانتشار الأول من الحيوان إلى الإنسان الثاني من الإنسان إلى الإنسان والثالث من الأسطح المختلفة إلى الإنسان.

*كيف يمكن معرفة أعراض هذا الفيروس الخطير ؟

هي أعراض الأنفلونزا الموسمية كالحرارة المرتفعة نسبيا والسعال الجاف والألم في الحلق والمفاصل.. ما يجب التنويه به أن نسبة كبيرة من المرضى سيشفون ونسبه قليله فقط ستطالها التعقيدات التنفسية وهي متمثلة في الفئات التالية أصحاب الأمراض المزمنة, المرضى المسنون والمرضى الذين يعانون مسبقا من نقص في المناعة و في الحقيقة وان كثر اللغط حول العلاج المعجزة فإن الوقاية تظل هي القيمة الأكيدة والتي لا مناص منها إذا أردنا القضاء على المرض ثم إن العزل الطبي والبقاء في الحجر المدة الكافية والتي قد تزيد عن 15 يوما حسب تعليمات السلطات المسؤولة تشكل اللبنة الأساسية في مكافحة الوباء أما من يتعذر عليهم ذلك نتيجة للارتباطات المهنية الأخرى فعليهم الالتزام بالقواعد العامة في احترام المسافة الاجتماعية التي تساوي تقريبا المترين وغسل اليدين باستمرار وبطريقه صحيحة ولبس الكمامات الواقية للأنف والفم وتعتبر هذه الوسائل وسائل ناجعة لتفادي نقل المرض أو تلقيه وأمام هذا العجز الطبي والعلمي في إيجاد الحلول صار دواء الكلوروكين او الهيدرو كسيكلوروكين وهو دواء مخصص لعلاج الملاريا معروف منذ الأربعينات مضاف إليه مضاد حيوي و هو الأزتروميسين هو الأمل الذي يبقى قائما ولا سيما بعد تجارب فريق البروفيسور راولت من معهد الأمراض المعدية بمرسيليا .

*كيف ترون دور الطواقم الطبية في الأزمة الصحية ؟

*أعتقد صراحة ودون أي مجاملة فغي توصيف أو تشخيص أن أداء مختلف أسلاك الطب في القطاع العمومي والخاص أداء نوعي ونحن نرى كيف يسخر الأطباء الجزائريون جهدهم لله وللوطن لحماية الحياة ومواجهة هذا الوباء الفتاك الذي أبكى المئات من سكان العالم في مختلف بلدان العالم التي يعلم الجميع ما تملكه من عتاد ووسائل وطواقم قادرة على المواجهة واعترفت مؤخرا إلا أنها عجزت أمام انتشاره السريع والمكثف ومن هنا نؤكد أننا بإمكانيات متواضعة نناضل ونكافح هذا الفيروس الخطير ونأمل في أن نخرج سالمين من هذا البلاء ونبني من جديد منظومة صحية نوعية تفعل نظام التعبئة وتستثمر في ما تملكه من كفاءات وتؤسس لإستراتجية هامة في انجاز المرافق القادرة على تأطير أخطر الأزمات أني أؤمن بان الطبيب له دور أخلاقي إزاء المجتمع فهو الذي يجب أن يساهم في بناء المنظومة الصحية للدولة لذا فإننا كأطباء نعمل بعون الله في هذه الظروف الصعبة على مواجهة الوباء الفتاك عبر المشاركة في عمليات التحسيس والتوعية ورفع مستوى اليقظة الجماهيرية.

*ما أهم رسائلكم للمواطنين في هذا الظرف الخطير بالذات ؟

أدعو المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة وعدم تعريض حياتهم للخطر فوباء “الكورونا ” الخطير لا يمكن أن يصيب أحدا إلا إذا أصر الأخير على الانتحار وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية المنصوص عليها كما أطالب المسؤولين في الدولة الجزائرية أن يسرعوا بالسماح للأطباء المعالجين العامين من خلال الاستشارات أن يقرروا حسب تقديرهم وضع الأشخاص تحت هذا العلاج مع مراعاة الموانع و هذا و إن لم تتوفر الكواشف المخبرية للكشف عن الفيروس أود أن أشير إلى شيء مهم وهو أنه لا يجب أن ننسى في هذه المحنه مبادئنا التي حثنا عليها ديننا وتربينا في حضنها في مجتمعنا الجزائري بان لا نعير اهتماما للإشاعة المغرضة وأن نبتعد قدر المستطاع عن التشهير و نمتنع عن الإساءة إلى أعراض الناس كما أجدد التزامنا في الطب وفي غيره بالقاعدة القائلة لا إفراط ولا تفريط فلا داعي لان نمد الناس بأمل زائف أو أن نبث الشعور لديهم بالتهويل ولذلك قمت أنا ومجموعة من الزملاء الأطباء بوضع أرقامنا الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل أن يتصل الناس بنا في أي وقت في الصفوف الأولى مرابطين في المشافي ومراكز العزل واضعين أرواحنا قربانا لهذا الوطن العظيم.