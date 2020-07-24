الوضع الليبي يمس الجزائر بشكل مباشر

* أصبحنا طرفا سياسيا مهما في معادلة التغيير

* الجائحة أعطتنا الحالة الحقيقية لوضع هياكلنا الصحية







شدد رئيس حركة البناء الوطني بأن مشروع الجزائر الجديدة بدأ يتأكد يوما بعد يوم، لافتا بأن المعادلة التي تتحكم في هذا المشروع تتطلب تغييرا كبيرا في الذهنيات، وصدقا كبيرا في الإرادات لدى كل الأطراف، سواء السلطة أو المعارضة أو كل الفاعلين.

أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إن الحركة أصبحت طرفا سياسيا مهما يراهن الكثيرون على مساهمتها في إحداث النقلة المرجوة في إنجاح عملية التغيير، داعيا إلى وجوب أن تكون قوة للاقتراح و أصحاب المبادرة و التأطير، على الطبقة السياسية، خاصة مع الفراغ والركود الذي تشهده الساحة السياسية، بسبب العجز، أو الوباء، أو سوء التقدير منذ بداية الأزمة و مع انطلاق الحراك في 22 فيفري..

اعتبر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بأن وباء كورونا أظهر للمسؤولين الكثير من جوانب النقص والسلبيات في بعض البرامج الحكومية وفي أساليب التسيير وفي بعض السلوكيات الاجتماعية، لافتا بأن هذه الجائحة في شقها الإيجابي أنها أعطت الحالة الحقيقية لوضعنا ووضع مؤسساتنا الصحية والسكانية، كما أظهرت جوانب ايجابية وحسنة في المجتمع المدني، خاصة منها ما تعلق بالعمل التضامني وبالمبادرات الشبابية الرائعة والتلقائية.

وأبرز بن قرينة بأن الجزائر مثل غيرها من دول هذا العالم لم تنجو من هذا الوباء وتداعياته ، لافتا بأن الوباء عطّل الكثير مم المصالح الحيوية للبلاد وشلّ الكثير من الأنشطة، وزلزل الاقتصاد وقطاعاته الهامة والأساسية

وشدد عبد القادر بن قرينة بأن حالة الانتقال التي عرفتها الجزائر من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال، فرض علينا تغييرا كذلك في نظرتنا إلى طبيعة الحكم والشرعية السياسية، وإلى أساليب العمل، وإلى أدوات التغيير ووسائله، قائلا :” ففي طبيعة الحكم كان الجيل السابق عنده الشرعية السياسية ثورية وجهادية حررت البلاد وأسست الدولة الوطنية ذات السيادة واليوم نتحدث عن امتلاك الشرعية السياسية الانتخابية عن طريق الآليات الديمقراطية، وفي أساليب التسيير السابقة كانت هناك مركزية في التسيير ونوع من الانغلاق، واليوم لا بد من قدر من الشفافية واللامركزية برؤية علمية مدروسة، وفي أدوات التغيير: كان الأسلوب هو الموالاة والمعارضة، واليوم نحن في حاجة إلى أسلوب جديد هو الإشراك والشراكة.

وحذر عبد القادر بن قرينة من الأطراف التي تريد زعزعة أمن و استقرار الجزائر ، مشددا :” إن وطننا العزيز هو جزء من إقليم ملتهب تلتهمه حروب بالوكالة وانتهاك لسيادة دول شقيقة وصديقة أكاد اجزم بأن جزء كثير من الذي يحدث في الجوار المستهدف منه أمن واستقرار وطننا مستهدف منه جيشنا، مستهدف منه وحدتنا، مستهدف منه امتنا واستقرارنا، مستهدف منه تمزيق نسيجنا المجتمعي، مستهدف منه تفكيك جبهتنا الداخلية”.

ولفت رئيس حركة البناء الوطني بأن العلاقات الدولية الآن ترسم بناءً على نظرية المنطقة الحيوية وأمننا القومي من أقصى حدود الدول اللصيقة بنا على أقل تقدير، ولذلك مايحدث في ليبيا أو في مالي أو النيجر أو الصحراء الغربية أو محاولات الدفع بالفلتان بتونس كلها هي جزء من أمننا القومي والموقف منها هو ما تصدره الحركة من مواقف رسمية ولا غير ذلك مطلقا بعيدا عن أي عواطف زائفة أو مواقف مرتهنة لغير مصلحتنا الوطنية ولا انتماءات غير الانتماء لثوابت بلدنا ولا غير ذلك.



إيمان لواس