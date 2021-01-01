الوصاية أحدثت آلية جديدة في التسيير

إستخدام الوسائط الإجتماعية في برمجة النشاطات

كشف مدير الثقافة بالنيابة لولاية غليزان، أحمد جمال فواتيح، أن السنة الثقافية لعام 2020 كانت خاصة جدا بسبب تفشي جائحة كورنا، والتي حتمت على المديرية إستخدام كل الوسائط الإجتماعية في برمجة النشاطات الثقافية المهمة وتكييف البرامج حسب الوضعية الصحية التي مرت بها البلاد.

وأكد مدير الثقافة في حوار خص به جريدة “الوسط” أن وزارة الثقافة أحدثت مؤخرا آلية جديدة كان القطاع بحاجة اليها و هي إخراج القطاع من التسيير الكلاسيكي إلى تسيير أكثر تطور يربطه بمعايير إقتصادية حيث يصبح للمنتجات الفنية والثقافية مردود اقتصادي كغيره من القطاعات الاخرى…

* كيف هو الوضع الثقافي بمدينة غليزان وكيف تقيمونه؟

الوضع الثقافي الحالي متكيف حسب الوضعية الوبائية للبلاد تماشيا مع التعليمات التي تلقتها مصالحنا من مؤسسات الدولة على رأسها وزارة الثقافة ومصالح الولاية.

* كيف تعاملتم مع النشاط الثقافي هذه السنة عقب تفشي جائحة كورونا ؟

التعامل الثقافي خلال هذه السنة كان بتسخير تقنيات الوسائط الإجتماعية على غرار برنامج شهر رمضان الكريم كما تم فتح جزئي للفضاءات الثقافية والفنية خلال الصائفة، منها المكتبة الرئبسية ودار الثقافة أمام الجمعيات والنشطاء الثقافيين ورواد المكتبة لكن وفق البروتوكول الصحي المتعارف عليه.

يعني كيف تعاملتم مع الوضع؟ هل تم برمجت نشاطات وهل اتخذتم كافة الإجراءات الوقائية؟

نعم كان التعامل مع البرنامج الثقافي باحترام البروتوكول الصحي كالتباعد الجسدي وتعقيم قاعة العروض كما كان الحال مع الاحتفال بالذكرى الستين لاندلاع الثورة المجيدة اين تم تنظيم محاضرة حول الشخصية الوطنية إبن ولاية غليزان والمجاهد “أحمد فرانسيس” بالتنسيق مع مديرة المجاهدين متبوع بعرض مسرحي من تقديم جمعية الظهرة الثقافية بعنوان أبناء نوفمبر.

فنانون بالولاية استفادوا من منحة كورونا،وهناك من لم يستفد فما هي شروط التي تم تحيها من أجل الإستفادة ؟

بخصوص منحة كرونا تم فتح تسجيل الفنانين بداية من شهر جوان الى غاية نهاية شهر أوت الماضي بعد تلقي مصالحنا مراسلة رسمية من طرف مصالح الولاية بتسليم القائمة بصفة نهائية وغلق عملية التسجيلات أما فيما يتعلق بشروط الاستفادة فأظن أن فناني الولاية معروفين من خلال مشاركاتهم في مختلف البرامج الثقافية التي تعدها مديرية الثقافة خلال السنوات الماضية وعند الضرورة يقدم الفنان وثيقة تثبت بأنه فنان أو يزاول نشاطا فنيا أو ثقافيا، وللعلم هناك فنانين لا يملكون بطاقات فنان أو بطاقة حقوق المؤلف وما جاورها وهو في الواقع متعامل ثقافي نشط لهذ فتحنا المجال لأكبر قدر من الفنانيين ولم نشدد في الشروط كثيرا .

غليزان تحوز الكثير من المواقع الأثرية الهامة،إلى أين وصلت عملية تصنيفها وماذا عن هذا الملف ؟

حقيقة غليزان تسخر بعدة مواقع ومعالم أثرية هامة وعلى هذا الأساس عملنا خلال السنتين الاخيرتين على إعداد ملفات تخص تثمين المواقع الأثرية بالولاية وعلى رأسها مدينتي “قلعة بني راشد” ومدينة “مازونة العتيقة” في إنتظار استكمال الملفات الخاصة بمنطقة مينا الأثرية والجسر الروماني ومغارة الريتايمية، قصد عرضها على وزارة الثقافة للتصنيف.

وللتذكير لا بد أن نشير إلى كل سكن ولاية غليزان عامة وسكان والمهتمين بالشأن الثقافي وتراث المنطقة خاصة أنه عقد اجتماع عمل من طرف اللجنة الوطنية لتصنيف المواقع الأثرية بمقر وزارة الثقافة عرض خلاله ملف تصنيف مدينة قلعة بني راشد والمصادقة عليه وهذا بعد رفع التحفظات بالكامل من طرف مصالحنا المختصة .

بالنسبة لموقع مينا الأثري هل من جديد على هذا الملف لتصنيفه؟ مادام عرضة للتخريب والإهمال ؟

صحيح أن ملف مينا الأثري يحوز على اهتمام كبير من طرفنا خاصة بعد مزاحمة الإسمنت للمنطقة وعلى كل حال فهي محمية بمقررات ولائية على مساحة قدرها 16.هكتار وهي محل دراسات من طرف مصالح الوزارة وخاصة مركز البحث في الآثار من أجل حماية الموقع من الأخطار وتثمينه كممتلك ثقافي يشهد على تاريخ المنطقة خلال العصور الغابرة .

غليزان تحصي العديد من قاعات السينما لكن لحد الىساعة لا تزال موصدة الأبواب، هل فكرتم مثلا في إعادة فتحها أمام الجمهور؟

بخصوص قاعات السينما، فولاية غليزان تتوفر على خمس قاعات منها أربعة ملك للبلديات وواحدة ملك خاص وسبق لمصالحنا قبل سنوات راسلت رؤساء البلديات من أجل التنازل عنها لفائدة قطاع الثقافة لتمكيننا من تسييرها ولكنهم رفضوا ذلك، أما قاعة “كازينو” فهي ملك خاص وتعذر علينا الإتصال بملاكها الشرعيين .

كانت هناك إمكانية فتح مسرح جهوي بالولاية هل لا يزال الاقتراح موجود وما سبب تأخر ذلك؟

في الحقيقة كان هناك تفكير في تسجيل مشروع إنجاز مسرح جهوي بولاية غليزان ولكن نظرا للوضعية المالية التي تمر بها البلاد منذ سنة 2015 تم تجميد كل المشاريع الثقافية التي كانت محل الشروع فيها أو محل تسجيل ولكنه سيبقى مشروعا حيا في مخططاتنا المستقبلية ريثما تتاح الفرصة لذلك وخاصة بعد الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية للبلاد .

كانت هناك عدة تظاهرات ثقافية مهمة في غليزان على غرار الأيام السينمائية و أيام محمد إسياخم و “كناش مازونة” وغيرها، فهل فكرتم مثلا في إعادة بعثها وهل من مشاريع فنية جديدة في الأفق؟

سبق وأن قلت أن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد خاصة وأن التظاهرات التي ذكرتها تستقطب جمهورا كبيرا وأغلبها في القاعات المغلقة، هي المانع من تنظيم مثل هذه المواعيد الثقافية علاوة عن حل اللجنة الولائية لتنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والفنية المحلية والوطنية على غرارباقي الولايات، لأن اللجنة الولائية كانت المتنتفس الوحيد للمديرية والتي تمول مختلف الانشطة الثقافية والفنية بالولاية من مسرح -فنون تشكيلية -الشعر الملحون -المعارض التراثبة المختلفة – مسابقات فكرية وطبوع موسيقى مختلفة .

لكن هذا لا يمنع من تنظيم تظاهرات فنية في حالة تحسن الوضع الصحي؟

أملنا في المستقبل أن تتحسن الظروف الصحية في البلاد ويرفع الله عنا هذا الوباء و تتحسن الظروف المالية لقطاع الثقافة حتى ننتعش الحياة الثقافة بالولاية ونقوم بإعداد برامج خاصة مع الوسائل الرقمية الحديثة وإستخدام الوسائط الإجتماعية وفق منظور الإقتصادي الذي إعتمدته الوزارة مع مطلع السنة القادمة، حيث ستكون المنتجات الثقافية ذات صبغة اقتصادية وتجارية بإمكانها أن تخلق أسواق فنية وإبداعية تعود بالفائدة على المؤسسات الشاغلة في هذا القطاع ومن تم على القطاع ككل.

والجميع يعلم أن الميزانية السنوية لمديرية الثقافة لا تغطي كل التظاهرات الكبرى وأن ذلك يتحقق عن طريق تمويل وزارة الثقافة للمشاريع الجادة للجمعيات الثقافية المعتمدة وأيضا عن طريق المبادرات الثقافية التي تقوم بها دار الثقافة للولاية وهو ما كان قائما ومازال رغم جائحة الكرونا .

الوزيرة بن دودة منذ قدومها على رأس الوزارة بدأت تتحدث عن آليات جديدة للنهوض بالقطاع الثقافي واهتمت بالتراث اللامادي.. فكيف ترى ذلك؟

كما قلت سابقا أن وزارة الثقافة أحدثت آلية جديدة كان القطاع بحاجة إليها كثيرا و هي إخراج القطاع من التسيير الكلاسيكي إلى تسيير أكثر تطور يربطه بمعايير إقتصادية، حيث يكون للمنتجات الفنية والثقافية مردود إقتصادي كغيره من القطاعات الاخرى وخاصة السعي لإنشاء مقاولاتية ثقافية بإمكانها إحداث قفزة نوعية في معيار التسيير ليكون مكسبا مرتبط بسوق الفن وخلق الثروة كلبنة من لبنات الإنعاش الاقتصادي، علاوة على إهتمام الوزيرة بالتراث اللامادي على غرار اللباس التقليدي الجزائري وتسجيل الطبق الكسكسي كطبق عالمي لدى منظمة اليونسكو بالإضافة إلى ملفات أخرى نشتغل عليها تحت اشراف المديريات المركزية للوزارة وكلها تسعى لتثمين التراث الثقافي المادي واللا مادي تسجيلا وترقية و حفظا حتى يسلم للأجيال القادمة في صورته الاصلية .

كلمة أخيرة؟

نتمنى أن تتحسن الظروف الصحية ،والمالية للبلاد حتى يستعيد قطاع الثقافة دوره المنوط به والمتمثل في الارتقاء بالحس الثقافي للجمهور وتلبية الحاجة الفنية و الثقافية للمهتمين والمبدعين والتعريف بالتراث الوطني عامة والتراث المحلي خاصة، كما أشكر جريدة الوسط على هذه الإستضافة الطيبة وعام سعيد لكم ولكل طاقم الجريدة والأسرة الفنية وكل الشعب الجزائري .

أمين بن لزرق